ABD'li ve Çinli bakanlar arasında sıcak temas

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Bakan Marco Rubio ile Çinli mevkidaşı Wang Yi ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, ABD ile Çin arasında "yapıcı ve açık iletişimin" önemine işaret edildiği ve bunun yanında küresel diplomaside öne çıkan başlıkların ele alındığı kaydedildi.

RUBİO, GÜNEY KORELİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Bakan Rubio, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile Washington'da bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung’un 25 Ağustos’ta ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı temasların ardından iki ülke ilişkilerinin tüm boyutları ele alındı.

İki Bakan, ABD ile Güney Kore arasındaki ilişkilerde özellikle bölgesel güvenlik ve savunma alanlarında işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldı.