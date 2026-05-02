Bu kadarına da pes! Yürüyerek geldi, çaldığı tekerlekli sandalyeyle uzaklaştı

ABD’nin New York kentinde yaşanan ilginç bir hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle gündem oldu. Bronx bölgesinde bir apartmana giren kimliği belirsiz bir kişi, değeri yaklaşık 5 bin dolar olan motorlu tekerlekli sandalyeyi çalarak olay yerinden uzaklaştı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

New York Polis Departmanı (NYPD), Bronx’un Grand Concourse bölgesinde 21 Nisan gecesi saat 02.11 sıralarında yaşanan sıra dışı bir hırsızlık olayını araştırıyor.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, 888 Grand Concourse adresindeki bir apartman binasına girerek lobi yakınlarında park halinde bulunan yaklaşık 5 bin dolar değerindeki motorlu tekerlekli sandalyeyi hedef aldı.

SAKİNCE UZAKLAŞTI

Görüntülerde şüphelinin önce binaya rahatça girdiği, ardından sandalyeye oturarak aracı çalıştırdığı ve oldukça yavaş bir şekilde lobiye doğru ilerlediği görüldü. Kısa süre sonra ise şüpheli, çaldığı tekerlekli sandalye ile binadan çıkarak olay yerinden uzaklaştı.

Polis, hırsızın oldukça “rahat tavırlar” sergilediğini ve olayın sabaha karşı gerçekleşmesi nedeniyle çevredeki güvenlik zafiyetinin de araştırıldığını belirtti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, şüphelinin kimliğinin tespiti için güvenlik kamerası görüntülerini kamuoyuyla paylaşarak vatandaşlardan yardım istedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

