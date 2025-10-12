BM'den Lübnan'a giren İsrail'e tepki

UNIFIL, cuma günü öğle saatlerinden kısa bir süre önce bir İsrail insansız hava aracının Kafer Kela köyündeki barış gücü mevzisinin yakınına bir el bombası attığını ve bir barış gücü askerinin hafif yaralandığını bildirdi. Daha önce olay yerinin yakınında iki insansız hava aracı tespit edildiği de eklendi.

“Bu, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin bu ay barış gücü askerlerine yönelik ikinci el bombası saldırısıdır” dedi. “Bu, 1701 sayılı kararın bir başka ciddi ihlalidir ve görevlerini yerine getiren barış gücü askerlerinin güvenliğini hiçe saymaktadır.”

‘BM PERSONELİNE SALDIRILARI DURDURUN’

Misyon, İsrail'i, Güvenlik Konseyi'nin yetkisi altında sınır boyunca istikrarı yeniden tesis etmek için çalışan BM personeline veya yakınlarına yönelik saldırıları durdurmaya çağırdı.

UNIFIL, 2 Ekim'de İsrail insansız hava araçlarının, sınır köyü Maroun al-Ras'ta enkaz temizleme çalışmaları yapan sivil işçileri koruyan barış gücü askerleri ve Lübnan askerlerinin yakınlarına da birkaç el bombası attığını söyledi.

İSRAİL BARIŞ GÜCÜNÜ HEDEF ALIYOR

UNIFIL mevzileri, 2023 Ekim ayında Gazze savaşının başlamasının ardından sınır ötesi çatışmaların patlak vermesinden bu yana birkaç kez ateş altında kaldı. Güç, İsrail'i mevzilerini hedef almakla suçladı ve uluslararası eleştirilere yol açtı.

TEL AVİV ATEŞKESİ DEFALARCA İHLAL ETTİ

İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes olmasına rağmen, İsrail, Hizbullah'ın tehditlerini gerekçe göstererek Lübnan'da periyodik saldırılara devam etti ve 18 Şubat'taki çekilme tarihini kaçırdıktan sonra sınır mevzilerini korudu.