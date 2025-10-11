İsrail yine ateşkesi ihlal etti: Lübnan'a hava saldırısı!

İsrail ordusu, Lübnan ile 27 Kasım 2024 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek, Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarına bir yenisini ekledi. Lübnan basınına yansıyan haberlere göre, İsrail ordusu bu kez el-Musaylih beldesini hedef aldı.

Haberlerde, İsrail'in bölgeyi 10'dan fazla kez hedef aldığı ve saldırılar sonucunda şiddetli patlamaların meydana geldiği belirtildi. Hava saldırıları nedeniyle endüstriyel tesislerde büyük bir yıkımın oluştuğu aktarılırken, hedef alınan bölgede buldozerlerin de bulunduğu kaydedildi. Saldırılar sonucu Musaylih-Neccariye kara yolunun kapandığı bilgisi paylaşıldı.

Gazze'ye gidecek askeri ve sivil unsurları açıkladı: Mehmetçik'in görev tanımı netleşiyor

İSRAİL: "HİZBULLAH'IN ALTYAPISINI VURDUK"

Öte yandan, İsrail ordusu saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyine düzenlenen hava saldırılarında Hizbullah'ın altyapısının hedef alındığını iddia etti. Açıklamada, saldırıların gerekçesi olarak "Hizbullah'ın altyapısını yeniden inşa etmek için kullandığı" öne sürülen araçların hedef alınması gösterildi. İsrail ordusu, Hizbullah'ın bölgedeki varlığı ve faaliyetlerinin İsrail ile Lübnan arasında yapılan ateşkesi ihlal ettiğini savundu.

İHLALLERİN AĞIR BİLANÇOSU VE SÜREN İŞGAL

Resmi veriler, İsrail'in ateşkes anlaşmasını neredeyse günlük olarak düzenlediği saldırılarla ihlal ettiğini gösteriyor. İsrail'in anlaşmayı toplamda 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği belirtilirken, bu saldırılarda en az 283 kişinin hayatını kaybettiği ve 630 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ekim 2023'te başlayıp 2024'te şiddetlenen kontrollü çatışmalar sürecinde ise İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 17 bin kişi de yaralanmıştı.

Ayrıca, İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen, Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere girerek bölgedeki 5 noktada işgalini sürdürmeye devam ediyor.