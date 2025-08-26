BM'den kalıcı ateşkes çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in Gazze’de Nasser Hastanesi’ne düzenlediği saldırılarda sivillerin yanı sıra sağlık çalışanları ve gazetecilerin yaşamını yitirmesini sert bir dille kınadı. Guterres, uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde sivillerin korunması gerektiğini hatırlatarak kalıcı ateşkes çağrısını yineledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in Gazze’de Nasser Hastanesi’ni hedef alan saldırılarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla kamuoyuna duyurulan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenler arasında sivillerin yanı sıra sağlık çalışanları ve gazetecilerin bulunmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Dujarric, Guterres’in özellikle yaşamını yitiren gazetecilerin aileleri ve meslektaşlarına taziyelerini ilettiğini belirterek, “Bu trajik kayıplar, sağlık görevlilerinin ve basın mensuplarının çatışma ortamında ne denli büyük risklerle karşı karşıya olduklarını gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.

Guterres, sivillerin, sağlık çalışanlarının ve gazetecilerin her zaman korunması gerektiğini belirterek, saldırının tarafsız bir şekilde soruşturulmasını istedi. Ayrıca kalıcı ateşkesin bir an önce sağlanması, Gazze’ye sınırsız insani yardım erişiminin garanti altına alınması ve bölgede tutulan tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

