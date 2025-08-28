BM'den Gazze için acil eylem çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanımı Komitesi (UNISPAL), Gazze’deki insani krize ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, İsrail’in saldırıları ve insani yardımların girişini engellemesi sonucu Gazze’de yarım milyondan fazla insanın açlık ve ölümle karşı karşıya olduğu belirtildi.

BM, bu durumun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurgulayarak, “Devletler, bu felakete ve yasa dışı duruma hızla son vermek için yasal yükümlülüklerini yerine getirmelidir” çağrısında bulundu.

“GAZZE KITLIĞI GİDEREK KÖTÜLEŞİYOR”

Komite, “Gazze Kıtlığı” olarak adlandırılan açlık krizinin her geçen gün derinleştiğine dikkat çekti. Açıklamada, ateşkesin derhal sağlanması, Gazze’nin tüm bölgelerine tam ve engelsiz insani yardım erişiminin mümkün hale gelmesi ve bu amaçla uluslararası kaynakların hızla seferber edilmesi gerektiği ifade edildi.

“KASITLI OLARAK TASARLANMIŞ FELAKET”

UNISPAL, Gazze’de yaşananların tesadüf değil, kasıtlı olarak yaratılan bir felaket olduğunu belirtti:

“Altyapı yıkıldı, yardımlar engelleniyor veya manipüle ediliyor, çocuklar tedavi edici gıda ve zenginleştirilmiş süt eksikliğinden mahrum bırakılıyor.”

Açıklamada, yardımları engelleyen ve sivilleri hedef alanların hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

“BİR HALKIN KASITLI OLARAK AÇ BIRAKILMASI SUÇTUR”

Komite, uluslararası toplumun yasal ve ahlaki yükümlülüğü bulunduğunu hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

“Hareketsiz geçen her gün, Filistin halkının acılarını ve hayatta kalma mücadelesini derinleştiren bir terör günüdür. Hareketsizlik için hiçbir gerekçe yoktur. Bir halkın kasıtlı olarak aç bırakılması, hemen durdurulması gereken bir suçtur.”