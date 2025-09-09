BM yetkilileri yüzen nükleer santrali ziyaret etti

Yayınlanma:
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) yetkilileri, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen, Çukotka Özerk Bölgesi'nin Pevek şehrindeki dünyanın ilk ve tek yüzer nükleer güç santralini ziyaret etti.

Rosatom tarafından yapılan açıklamaya göre, delegasyona IAEA Nükleer Enerji Bölümü Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Mikhail Chudakov başkanlık etti.

'İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEYE HAZIRIZ'

St. Petersburg'daki yüzer nükleer santral biriminin başkanı ve direktör yardımcısı Dmitriy Alekseyenko, ziyaret kapsamında yaptığı konuşmada küçük ölçekli nükleer reaktörlere ilişkin tecrübenin önemli olduğunu belirterek "İleride bu tesisimize olan ilginin daha da artacağını düşünüyorum ve bu tür toplantılar çerçevesinde iş birliğini geliştirmeye hazırız" dedi.

DÜNYADA İLK VE TEK

Chudakov da küçük ölçekli nükleer santraller içinde dünyada ilk ve tek olan yüzer nükleer santralin lider konumda olduğunu vurgulayarak,

"Bu durum, birçok ülkede benzer projelerin hayata geçirilmesine yönelik ilgiyi artırıyor. Çukotka'daki yüzer nükleer güç santrali yalnızca elektrik üretimi açısından değil, aynı zamanda Rusya’nın en kuzeydeki şehri Pevek'in ısınma ihtiyacını karşılama açısından da işlerliğini ve verimliliğini kanıtladı. Kuşkusuz, gelecek küçük reaktörlere ait ve bu alanda Rusya bugün dünyayı geride bırakıyor” şeklinde konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

