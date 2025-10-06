BM Gazze'ye yardımını sürdürdüğünü açıkladı

BM Gazze'ye yardımını sürdürdüğünü açıkladı
Yayınlanma:
Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından, Gazze’de savaş ve kıtlık koşulları altında bulunan yaklaşık 2 milyon Filistinliye “hayat kurtaran insani yardımlar ve temel hizmetler sunmaya” devam edildiği belirtildi.

UNRWA tarafından Filistin topraklarındaki çalışmalara ilişkin Ocak 2025'ten bugüne yayımlanan raporda, "UNRWA, Gazze Şeridi’ndeki kıtlık ve tüm bölgede yaşanan insanlık dışı koşullar arasında birincil sağlık hizmetlerinin en büyük sağlayıcısı olmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

94 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİYE ULAŞTI

Raporda, UNRWA'nın, binden fazla sağlık personelinin farklı bölgelerde 6 klinik ve 20 sağlık noktasını işlettiği belirtilerek, kurum, ekiplerinin geçen eylül ayında yönetimine bağlı 60 barınma merkezinde 94 binden fazla Filistinli mülteciye hizmet verdiği aktarıldı.

122 milyon kişi yerinden edildi122 milyon kişi yerinden edildi

KRİZ İÇİN UYARI

UNRWA'nın ciddi mali krizlere rağmen hizmetlerini sürdürdüğü belirtilen raporda, Gazze’deki mültecilerin ağırlaşan insani koşulları karşısında bu krizin sonuçları konusunda defalarca uyarıda bulunduğu vurgulandı.

‘3 AY YETECEK STOK VAR’

Raporda, UNRWA'nın Ürdün ve Mısır’daki depolarında Gazze'deki tüm Filistinlilere 3 ay yetecek kadar gıda stokuna sahip olduğu belirtilerek, İsrail’in insani yardımları ve gıda malzemelerini engellemesi nedeniyle oluşan kıtlık koşullarında bu gıdaların hayati önemde olduğu ifade edildi.

67 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Filistinlilere yönelik soykırım yürüten İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 67 bin 160 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 679 kişi de yaralandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

