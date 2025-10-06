122 milyon kişi yerinden edildi

Yayınlanma:
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, dünya genelinde zorla yerinden edilme rakamlarının endişe verici boyutlara ulaştığını açıkladı.

Grandi, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin 76. Genel Oturumu'nda yaptığı konuşmada, 2015'ten bu yana savaş ve zulüm nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının neredeyse iki katına çıkarak 122 milyona ulaştığını bildirdi.

‘HUKUKA UYDUĞUNU İDDİA BİLE ETMİYORLAR’

Grandi, Gazze, Ukrayna, Sudan ve Myanmar'daki çatışmaların uluslararası insancıl hukukun kasıtlı olarak ihlal edildiğini gösterdiğini vurguladı. "Çatışmanın tarafları artık uluslararası insancıl hukuka uyduklarını bile iddia etmiyor" diyen Grandi, ayrım gözetmeyen şiddetin normların umursanmadan haklı gösterildiğine dikkat çekti.

Gazzelilerin yerinden edilmesine karşı olunca işinden oldu! ABD Dışişlerinde danışmandıGazzelilerin yerinden edilmesine karşı olunca işinden oldu! ABD Dışişlerinde danışmandı

‘FON KESİNTİLERİ YIKICI OLDU’

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin ciddi finansal zorluklarla karşı karşıya olduğunu da ifade eden Grandi, 2025 bütçesinin 10,6 milyar dolar olarak kabul edilmesine rağmen, ihtiyaçların ancak yarısının karşılanabildiğini belirtti. Bu yıl yaklaşık 5 bin BMMYK çalışanının işini kaybettiğini ve daha fazla işten çıkarmanın beklendiğini söyleyen Grandi, fon kesintilerinin yıkıcı sonuçları olduğunu vurguladı.

Grandi, barış çabalarının Gazze'de de etkili olabileceğine inanç belirterek, savaşın tarifsiz dehşetinin sona ermesi için dua edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

