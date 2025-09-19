Birleşmiş Milletler'den İran'a yaptırım kararı

Birleşmiş Milletler'den İran'a yaptırım kararı
Yayınlanma:
Birleşmiş Milletler (BM), yeniden İran'a yaptırım uygulama kararı aldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran'a yönelik yaptırımların yeniden devreye alınması yönünde kararı açıkladı.

İran'a yönelik yaptırımların yeniden uygulanmamasını öngören karar tasarısı BMGK'da bugün yapılan toplantıda reddedildi.

Macron'dan İran'a yaptırım açıklamasıMacron'dan İran'a yaptırım açıklaması

BM İRAN'A YAPTIRIMLARI YENİDEN DEVREYE ALDI

Ret kararın alınmasıyla 2015 tarihli Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) kapsamında kaldırılan, BM’nin İran’a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe girdi.

İran’a yönelik BM yaptırımlarının yeniden devreye girmemesini öngören karar tasarısı, 2231 sayılı (2015) BMGK kararı uyarınca, eylül ayında, BMGK başkanlığını yürüten Güney Kore tarafından BMGK’ye sunulmuştu.

ank-cb3ec1df-0b45-4411-b290-bc69acc9bd61-1-t.jpg

YAPTIRIMLAR EYLÜL AYI SONUNDA BAŞLAYACAK

Belgenin kabul edilmemesi yaptırımların ay sonu itibariyle yeniden devreye gireceği anlamına geliyor.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dün yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yaptırım kararı aldıklarını duyurmuştu.

Kaynak:ANKA

