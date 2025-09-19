Birleşmiş Milletler'den İran'a yaptırım kararı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran'a yönelik yaptırımların yeniden devreye alınması yönünde kararı açıkladı.
İran'a yönelik yaptırımların yeniden uygulanmamasını öngören karar tasarısı BMGK'da bugün yapılan toplantıda reddedildi.
Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
BM İRAN'A YAPTIRIMLARI YENİDEN DEVREYE ALDI
Ret kararın alınmasıyla 2015 tarihli Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) kapsamında kaldırılan, BM’nin İran’a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe girdi.
İran’a yönelik BM yaptırımlarının yeniden devreye girmemesini öngören karar tasarısı, 2231 sayılı (2015) BMGK kararı uyarınca, eylül ayında, BMGK başkanlığını yürüten Güney Kore tarafından BMGK’ye sunulmuştu.
YAPTIRIMLAR EYLÜL AYI SONUNDA BAŞLAYACAK
Belgenin kabul edilmemesi yaptırımların ay sonu itibariyle yeniden devreye gireceği anlamına geliyor.
Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dün yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yaptırım kararı aldıklarını duyurmuştu.
Kaynak:ANKA