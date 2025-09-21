Binler sokağa döküldü ordu alarmda: Filipinliler hükümet yolsuzluğuna karşı ayakta

Başkan Ferdinand Marcos'un haftalarca süren ölümcül sel felaketinin ardından temmuz ayında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında bu projeleri gündeme getirmesinden bu yana ülkede “hayalet” altyapı projeleriyle ilgili öfke, artıyor.

Aşırı sağ protestolar Londra'yı karıştırdı: 26 polis yaralandı

Pazartesi günü Marcos, protestocuları “hiçbir şekilde” suçlamadığını belirtirken, gösterilerin barışçıl bir şekilde devam etmesini istedi. Önlem olarak ordu “kırmızı alarm” durumuna geçirildi.

MUHALEFETTEN HAPİS CEZASI TALEBİ

Sol kanat ittifakı Bagong Alyansang Makabayan'ın başkanı 56 yaşındaki Teddy Casino, grubun çalınan fonların iadesini değil, aynı zamanda bu suça karışanların hapis cezasına çarptırılmasını da talep ettiğini söyledi.

Binlerce protestocu yolsuzluğa karşı başkent Manila'da sokağa döküldü

Protestocuların ilerleyen süreçte toplanarak, 1986'da Marcos'un diktatör olarak nitelendirilen babasını iktidardan devirmeye yardımcı olan Halk Gücü Hareketi protestolarının yapıldığı EDSA olarak bilinen caddede yürüyüş yapması bekleniyor.

BAŞKANIN KUZENİ İSTİFA ETTİ

Sel kontrol skandalı, Kongre'nin her iki kanadında da liderlik değişikliklerine yol açtı. Marcos'un kuzeni olan Temsilciler Meclisi Başkanı Martin Romualdez, soruşturma başlatılırken bu hafta başında istifasını sundu.

İspanya'da binlerce kişi İsrail soykırımını protesto etti

Bu ayın başlarında, bir inşaat firmasının sahipleri, yaklaşık 30 Temsilciler Meclisi üyesi ve Bayındırlık ve Karayolları Bakanlığı (DPWH) yetkilisini nakit ödeme almakla suçladı.

Maliye Bakanlığı, sel kontrol projelerindeki yolsuzluklar nedeniyle Filipinler ekonomisinin 2023'ten 2025'e kadar 118,5 milyar pezo (2 milyar ABD doları) kaybettiğini tahmin ediyor.

Greenpeace ise bu rakamın aslında 18 milyar ABD dolarına yakın olduğunu öne sürüyor.