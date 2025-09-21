Binler sokağa döküldü ordu alarmda: Filipinliler hükümet yolsuzluğuna karşı ayakta

Binler sokağa döküldü ordu alarmda: Filipinliler hükümet yolsuzluğuna karşı ayakta
Yayınlanma:
Filipinler’de hükümetin sahte sel kontrol projeleriyle milyarlarca dolar vergi topladığı iddialarına karşı yurttaşlar ayaklandı. Skandalların üst üste gelmesinin ardından ülkenin başkenti Manila’da binlerce Filipinli hükümeti protesto etti.

Başkan Ferdinand Marcos'un haftalarca süren ölümcül sel felaketinin ardından temmuz ayında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında bu projeleri gündeme getirmesinden bu yana ülkede “hayalet” altyapı projeleriyle ilgili öfke, artıyor.

Aşırı sağ protestolar Londra'yı karıştırdı: 26 polis yaralandıAşırı sağ protestolar Londra'yı karıştırdı: 26 polis yaralandı

Pazartesi günü Marcos, protestocuları “hiçbir şekilde” suçlamadığını belirtirken, gösterilerin barışçıl bir şekilde devam etmesini istedi. Önlem olarak ordu “kırmızı alarm” durumuna geçirildi.

MUHALEFETTEN HAPİS CEZASI TALEBİ

Sol kanat ittifakı Bagong Alyansang Makabayan'ın başkanı 56 yaşındaki Teddy Casino, grubun çalınan fonların iadesini değil, aynı zamanda bu suça karışanların hapis cezasına çarptırılmasını da talep ettiğini söyledi.

aa-20250921-39179746-39179728-filipinlerde-hukumetin-sel-onleme-projelerindeki-yolsuzluguna-karsi-protesto-duzenlendi1.jpg
Binlerce protestocu yolsuzluğa karşı başkent Manila'da sokağa döküldü

Protestocuların ilerleyen süreçte toplanarak, 1986'da Marcos'un diktatör olarak nitelendirilen babasını iktidardan devirmeye yardımcı olan Halk Gücü Hareketi protestolarının yapıldığı EDSA olarak bilinen caddede yürüyüş yapması bekleniyor.

BAŞKANIN KUZENİ İSTİFA ETTİ

Sel kontrol skandalı, Kongre'nin her iki kanadında da liderlik değişikliklerine yol açtı. Marcos'un kuzeni olan Temsilciler Meclisi Başkanı Martin Romualdez, soruşturma başlatılırken bu hafta başında istifasını sundu.

İspanya'da binlerce kişi İsrail soykırımını protesto ettiİspanya'da binlerce kişi İsrail soykırımını protesto etti

Bu ayın başlarında, bir inşaat firmasının sahipleri, yaklaşık 30 Temsilciler Meclisi üyesi ve Bayındırlık ve Karayolları Bakanlığı (DPWH) yetkilisini nakit ödeme almakla suçladı.

Maliye Bakanlığı, sel kontrol projelerindeki yolsuzluklar nedeniyle Filipinler ekonomisinin 2023'ten 2025'e kadar 118,5 milyar pezo (2 milyar ABD doları) kaybettiğini tahmin ediyor.

Greenpeace ise bu rakamın aslında 18 milyar ABD dolarına yakın olduğunu öne sürüyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Dünya
5 kişi yaralandı! Patlama riskli markanın binlerce ürünü geri çağrıldı
5 kişi yaralandı! Patlama riskli markanın binlerce ürünü geri çağrıldı
2 ay süre verildi: ABD gözaltılara başlayacağı tarihi açıkladı
2 ay süre verildi: ABD gözaltılara başlayacağı tarihi açıkladı
Binlerce yıllık ayak izi beklenmedik yerde bulundu
Binlerce yıllık ayak izi beklenmedik yerde bulundu