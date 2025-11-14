Bin 500 yıllık tarihi tapınakta yangın paniği!

Çin’in Jiangsu eyaletinde bulunan 1500 yıllık Yongqing Tapınağı'nın köşkünde yangın çıktı.

Çin’in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletinin Zhangjiagang kentinde bulunan bin 500 yıllık Yongqing Tapınağı'nın içinde bulunan üç katlı ahşap Wenchang Köşkü'nde önceki gün yangın çıktığı bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda alevlerin kısa sürede kontrol altına alındığı ifade edilirken yapılan ilk incelemelere göre yangının bir ziyaretçinin tütsü ve mumları hatalı şekilde kullanması sonucu çıktığı bildirildi.

YASAL İŞLEM YAPILACAK!

Yetkilileri meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıklarken yangından etkilenen köşkün 2009 yılında yapıldığı ve içinde kültürel miras niteliğinde eser bulunmadığını kaydetti.

Yangından sorumlu olanlar hakkında yasal işlem yapılacağı ve olası risk ile tehlikeleri ortadan kaldıracak tedbirlerin de hayata geçirileceği aktarıldı.

Kaynak:DHA

