Hindistan'da bir mahkeme, Hollanda'nın ulusal hava yolu şirketi KLM Royal Dutch Airlines aleyhine suç duyurusunda bulunulması için polise talimat verdi. Karar, iki yıl süren hukuki mücadelenin ardından geldi.

Independent UK'den Shweta Sharma'nın derlediği habere göre dava, Haziran 2024'te Vinayaka Missions Deemed Üniversitesi Başkan Yardımcısı ve Tamil Nadu'daki Annapoorna Tıp Fakültesi ve Hastaneleri'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı olan J.S. Sathishkumar'ın ailesiyle yaşadığı olayla başladı.

Aile, Peru'ya gidiş-geliş business class biletlere yaklaşık 4,9 milyon Hint rupisi, yani 40 bin sterlin (bugünün döviz kuruyla 2 milyon 427 bin 672.40 TL) ödedi. Sekiz kişilik aile, 19 Haziran'da Bengaluru'dan hareket edecek, 14 günlük tatilinin ardından 3 Temmuz'da geri dönecekti.

HAVALIMANINDA SAATLERCE BEKLETİLDİLER

Aile, Bengaluru havalimanında uçuşa kabul edilmedi. KLM görevlileri, Peru'ya giriş için gerekli vizelerinin bulunmadığını öne sürdü. Sathishkumar bu değerlendirmeye itiraz etti. ABD, İngiltere, Avustralya veya Schengen bölgesi ülkelerinden geçerli vize ya da oturma iznine sahip Hintli vatandaşların Peru'ya ayrıca vize almaksızın girebildiğini, dolayısıyla ailesinin bu kapsama girdiğini savundu. Saatlerce havalimanında bekletilen aile sonunda uçuşa alınmadı.

KLM, The New Indian Express gazetesine yaptığı açıklamada geçerli seyahat düzenlemelerine uymakla yükümlü olduklarını belirterek yolcuların gerekli belgelerini eksiksiz bulundurması gerektiğini vurguladı. Yaşanan aksaklık için üzüntüsünü dile getirdi.

"PERU'DAN SINIR DIŞI" DAMGASI

Sathishkumar, havalimanında çıkan gerginliğin ardından ailesinin KLM sisteminde "kırmızı bayrakla" işaretlendiğini ileri sürdü. Buna göre oğlu, hiç gitmediği Peru'dan sınır dışı edildiği gerekçesiyle Singapur'da sorguya çekildi. Kendisi de Avustralya seyahatinde benzer denetimlerle karşılaştı.

Bunun üzerine Sathishkumar, bilet bedelini geri almak için Karnataka eyaletindeki bir mahkemeye başvurdu. İki yıllık yargı sürecinin sonunda mahkeme, polisin KLM'in genel müdürü, operasyon direktörü ve kararla ilgili diğer üst düzey yöneticiler hakkında resmi suç kaydı açmasını emretti.

Sathishkumar, mahkeme kararının hesap verebilirliği sağlamaya yönelik olduğunu söyledi. "Bir şeyler yapılmalı. Aksi takdirde bu herkesin başına gelebilir" dedi.