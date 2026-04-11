Biden'ın oğlu ve Trump'ın oğlu kafes dövüşüne çıkabilir! Şakaydı onay çıkarsa gerçek olabilir

ABD’de siyasi gerilim bu kez alışılmadık bir çıkışla gündemde. Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, Donald Trump’ın oğullarına yönelik “kafes dövüşü” teklifinde bulundu. Açıklama, sosyal medyada kısa sürede tartışma yarattı.

ABD’de siyaset sahnesinde tansiyon bu kez sıra dışı bir açıklamayla yükseldi. Eski Başkan Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden, sosyal medyada paylaşılan bir videoda Donald Trump’ın büyük oğullarıyla “kafes dövüşü” yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Trump ve Netanyahu birbirine girdiTrump ve Netanyahu birbirine girdi

YouTuber Andrew Callaghan’ın “Carnival” adlı turnesine katılacağını duyurduğu videoda konuşan Hunter Biden, “Beni Eric ve Don Jr. ile dövüştürmek için bir organizasyon yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Bunu ayarlarsa yüzde 100 varım” ifadelerini kullandı.

"TARAFLAR KABUL EDERSE MEMNUNİYET DUYARIM"

yeni-proje-2026-04-11t094418-866.jpg

Söz konusu açıklamanın esprili bir dille yapıldığı değerlendirilirken, Callaghan da yaptığı açıklamada yorumun “şaka” olabileceğini ancak tarafların kabul etmesi halinde böyle bir organizasyonu gerçekleştirmekten memnuniyet duyacağını belirtti.

Öte yandan Trump Organization ve Beyaz Saray’dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Hunter Biden’ın ay sonunda Phoenix, San Diego ve Albuquerque’de düzenlenecek etkinliklere katılması planlanıyor.

BABASI AF KARARI VERMİŞTİ

yeni-proje-2026-04-11t094512-805.jpg

Hunter Biden, özellikle 2020 ve 2024 seçim kampanyalarında Donald Trump tarafından sık sık hedef alınmış, ABD Başkanı, Biden’ın Ukrayna ve Çin’deki iş ilişkileri üzerinden haksız kazanç sağladığını iddia etmişti.

2013-2018 yılları arasında çeşitli iş anlaşmalarından milyonlarca dolar kazandığı belirtilen Hunter Biden ise bu suçlamaları reddetti. Ancak daha sonra açılan silah ve vergi kaçırma davaları kapsamında yargılandı; bir davada suçlu bulundu, diğerinde ise suçunu kabul etti. Süreç, babası Joe Biden tarafından verilen tartışmalı af kararıyla yeni bir boyut kazandı.

Hunter Biden’ın ayrıca mali sıkıntılar yaşadığı ve ödenmeyen avukatlık ücretleri nedeniyle dava edildiği da kamuoyuna yansıdı.

"DİKKAT ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"

Tüm bu gelişmelerin ardından gelen son açıklamalar ve “kafes dövüşü” çıkışı, bazı çevrelerce dikkat çekme hamlesi olarak yorumlanırken, bazıları tarafından da ABD siyasetinde sertleşen dilin yeni bir örneği olarak değerlendirildi. Her ne kadar söz konusu teklifin gerçek bir organizasyona dönüşüp dönüşmeyeceği belirsizliğini korusa da, Biden ve Trump aileleri arasındaki gerilimin kamuoyu önünde farklı şekillerde gündeme gelmeye devam edeceği görülüyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Dünya
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı