Biden'ın oğlu ve Trump'ın oğlu kafes dövüşüne çıkabilir! Şakaydı onay çıkarsa gerçek olabilir

ABD’de siyaset sahnesinde tansiyon bu kez sıra dışı bir açıklamayla yükseldi. Eski Başkan Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden, sosyal medyada paylaşılan bir videoda Donald Trump’ın büyük oğullarıyla “kafes dövüşü” yapmaya hazır olduğunu söyledi.

YouTuber Andrew Callaghan’ın “Carnival” adlı turnesine katılacağını duyurduğu videoda konuşan Hunter Biden, “Beni Eric ve Don Jr. ile dövüştürmek için bir organizasyon yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Bunu ayarlarsa yüzde 100 varım” ifadelerini kullandı.

"TARAFLAR KABUL EDERSE MEMNUNİYET DUYARIM"

Söz konusu açıklamanın esprili bir dille yapıldığı değerlendirilirken, Callaghan da yaptığı açıklamada yorumun “şaka” olabileceğini ancak tarafların kabul etmesi halinde böyle bir organizasyonu gerçekleştirmekten memnuniyet duyacağını belirtti.

Öte yandan Trump Organization ve Beyaz Saray’dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Hunter Biden’ın ay sonunda Phoenix, San Diego ve Albuquerque’de düzenlenecek etkinliklere katılması planlanıyor.

BABASI AF KARARI VERMİŞTİ

Hunter Biden, özellikle 2020 ve 2024 seçim kampanyalarında Donald Trump tarafından sık sık hedef alınmış, ABD Başkanı, Biden’ın Ukrayna ve Çin’deki iş ilişkileri üzerinden haksız kazanç sağladığını iddia etmişti.

2013-2018 yılları arasında çeşitli iş anlaşmalarından milyonlarca dolar kazandığı belirtilen Hunter Biden ise bu suçlamaları reddetti. Ancak daha sonra açılan silah ve vergi kaçırma davaları kapsamında yargılandı; bir davada suçlu bulundu, diğerinde ise suçunu kabul etti. Süreç, babası Joe Biden tarafından verilen tartışmalı af kararıyla yeni bir boyut kazandı.

Hunter Biden’ın ayrıca mali sıkıntılar yaşadığı ve ödenmeyen avukatlık ücretleri nedeniyle dava edildiği da kamuoyuna yansıdı.

"DİKKAT ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"

Tüm bu gelişmelerin ardından gelen son açıklamalar ve “kafes dövüşü” çıkışı, bazı çevrelerce dikkat çekme hamlesi olarak yorumlanırken, bazıları tarafından da ABD siyasetinde sertleşen dilin yeni bir örneği olarak değerlendirildi. Her ne kadar söz konusu teklifin gerçek bir organizasyona dönüşüp dönüşmeyeceği belirsizliğini korusa da, Biden ve Trump aileleri arasındaki gerilimin kamuoyu önünde farklı şekillerde gündeme gelmeye devam edeceği görülüyor.