Beyaz Saray'dan Dışişleri Bakanlığı vetosu

Beyaz Saray'dan Dışişleri Bakanlığı vetosu
Beyaz Saray'ın Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılığı için aday gösterdiği Joel Rayburn'ün adaylığının geri çekildiği iddia edildi. Senato Dış İlişkiler Komitesi'nden geçmesine rağmen Rayburn'ün Senato Genel Kurulu'nda yeterli oyu alamayacağı endişesiyle adaylığın geri çekildiği belirtildi.

Beyaz Saray'ın, Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevi için aday olarak belirlediği Joel Rayburn'ün Senato'da yeterli oyu alamayabileceği gerekçesiyle adaylığını geri çektiği ileri sürüldü.

SENATO KOMİTESİNDEN ONAY ÇIKTI

Amerikan Axios haber platformunun konuyla ilgili bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberine göre Rayburn'ün adaylığı Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde oylanmasına karşın geri çekildi.

Haberde, geçen hafta Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde 15-7 oyla onaylanmasına rağmen komite üyelerince Rayburn için "Senato Genel Kurulunda oylama için tavsiyede bulunmama" yönünde karar aldıklarına atıf yapıldı.

BEYAZ SARAY ADAYLIĞI GERİ ÇEKTİ

Bunun üzerine Beyaz Saray'ın, aynı komitede hem Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'ün hem de bazı Demokrat senatörlerin itirazlarını da göz önünde bulundurarak "Rayburn'ün Senato'da yeterli oyu bulamayacağı" endişesiyle kıdemli diplomatın adaylığını geri çektiği belirtildi.

SURİYE'DEKİ ASKER SAYISI İDDİASI

Rayburn, Donald Trump'ın Suriye özel temsilcisi olarak görev yaptığı dönemde, Suriye'deki ABD askerlerinin sayısını gizlemeye çalıştığı iddiasıyla Senato'da dirençle karşılaşmıştı.

Şubat ayında Trump tarafından Dışişleri Bakanlığı'nın Orta Doğu bürosuna başkan olarak aday gösterilen Rayburn'ün onayı, geçen hafta Senato Dış İlişkiler Komitesi'nden 15-7 oyla geçmeden önce aylarca askıda kalmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

