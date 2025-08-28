Beyaz Saray'da Gazze toplantısı

Beyaz Saray'da Gazze toplantısı
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da danışmanlarıyla Gazze konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da danışmanları ile Gazze’nin geleceğine ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, “savaş sonrası Gazze’nin yeniden inşası”, “bölgedeki siyasi durum” ve “Hamassız Gazze” başlıkları öne çıktı. Beyaz Saray kaynaklarına göre görüşmede, bölgedeki insani kriz ve güvenlik sorunlarına yönelik adımların da ele alındığı belirtildi.

Toplantıya Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, damadı ve eski Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner, ABD Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Marco Rubio ile birlikte eski İngiltere Başbakanı Tony Blair de katıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

