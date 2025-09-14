Berlin’de binler Gazze için toplandı

Berlin’de binler Gazze için toplandı
Yayınlanma:
Almanya'nın başkenti Berlin'de, Gazze'deki savaşa karşı barış çağrısında bulunmak için yaklaşık 12 bin kişi gösteri düzenledi.

Almanya'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek için başkentin merkezindeki tarihi Brandenburg Kapısı önünde bir araya geldi.

Berlin polisinin açıklamasına göre gösteriye yaklaşık 12 bin kişi katıldı. Organizasyon yetkilileri ise bu sayının 20 bine yaklaştığını belirtti. Göstericiler, barış sembolleri, beyaz güvercinli bayraklar ve “Free Palestine” (Filistin’e özgürlük) yazılı pankartlar taşıdı. Pankartlarda, savaşlara karşı müzakere ve diplomasi çağrısı yapıldı.

gazze.jpg

"GAZZE’DEKİ SAVAŞA SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Etkinliğe, BSW Partisi kurucusu Sahra Wagenknecht, oyuncu Dieter Hallervorden, müzisyen Peter Maffay ve rapçi Massiv gibi isimler liderlik etti. Sahra Wagenknecht konuşmasında,"Hamas’ın saldırılarını elbette kınıyoruz. Ancak bu, Gazze’de yarısı çocuk olmak üzere iki milyon insanın bombalanmasını, aç bırakılmasını ve yerinden edilmesini haklı çıkarmaz. Gazze’deki savaşa sessiz kalmayacağız" dedi

Gösteriye video mesaj gönderen İngiliz müzik grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters da barış çağrısında bulundu. Sahneye çıkan oyuncu Dieter Hallervorden ise “Barış, bombalardan daha değerlidir” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin barışçıl geçtiğini belirten Berlin polisi, gösteri için bin polis görevlendirdiğini açıkladı. Brandenburger Tor’un diğer tarafında ise yaklaşık 20-30 kişilik küçük bir İsrail yanlısı karşı gösteri düzenlendiği görüldü.

Kaynak:ANKA

