Belçika gümrük kontrollerini arttırdı

Belçika hükümeti, bazı ithal mücevherlerde insan sağlığı için tehlikeli seviyede ağır metal bulunduğunun ortaya çıkması üzerine denetimleri sıkılaştırıyor.

Belga ajansının haberine göre, yılbaşından eylül ayına kadar test edilen ithal mücevherlerin yaklaşık yüzde 30’unda aşırı miktarda kurşun ve kadmiyum tespit edildi. Bulgular üzerine hükümet, sınır kontrollerinde yeni bir uygulamaya geçiyor.

Mobilite, İklim ve Çevre Geçişi Bakanı Jean-Luc Crucke, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gümrük müfettişi sayısının artırılacağını, mevcut cezaların gözden geçirileceğini ve kapsamlı bir eylem planının yürürlüğe konulacağını bildirdi.

"AB KAYNAKLARINA YÖNELİN"

Crucke, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunarak, “AB sınırları içinde üretilen veya satılan ürünler daha sıkı düzenlemelere tabidir. Bu nedenle alışverişte AB içi kaynaklara yönelin.” uyarısında bulundu.

Belçika basınına göre, son iki yılda yapılan denetimlerde özellikle e-ticaret yoluyla sipariş edilen mücevherlerde tehlikeli seviyede ağır metal içeriğine sıkça rastlanıyor.

Bazı büyük ithalatçı firmalar güvenilir tedarikçileri tercih ederek riskleri azaltırken, küçük ölçekli siparişlerde ve doğrudan ithalatta zararlı maddeler içeren ürünlerin piyasaya sürülmeye devam ettiği bildirildi.