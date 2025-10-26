Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi

Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle 9, ulusal seviyede aranan 1 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini bildirildi.

İçişleri Bakanı Bakanı Ali Yerlikaya, yeni yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye iadesi sağlanan suçlu çalışmalarını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle 9, ulusal seviyede aranan 1 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

5 FARKLI ÜLKEDEN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİLER

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı Bültenle Aradığımız 9 Suçluyu, Ulusal Seviyede Aradığımız 1 Suçluyu, Almanya(3), Gürcistan(3), Rusya(2), Belçika ve Bulgaristan'dan Ülkemize Getirdik.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.T., S.K., Ş.S., Ö.Y., H.A.E., E.G., A.G., Ü.K., M.U. ile ulusal seviyede aranan H.Y. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu;

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle;

“Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan “Demirözler” organize suç örgütü üyesi S.T. isimli şahıs Rusya’da

“Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.K. isimli şahıs Almanya’da,

“Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.S. isimli şahıs Almanya’da,

“Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.Y. isimli şahıs Almanya’da,

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Şartlı Tahliyenin Geri Alınması” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan H.A.E. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Yağma, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İhaleye Fesat Karıştırma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.G. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Silahlı Yağma” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.G. isimli şahıs Belçika’da,

“Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma, Kasten Öldürme ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ü.K. isimli şahıs Bulgaristan’da,

“Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.U. isimli şahıs Rusya’da,

“Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan Ulusal seviyede aranan H.Y. isimli şahıs Gürcistan’da yakalandı ve ülkemize geri getirildi.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

