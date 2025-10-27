Yeni rekortmen: Bir depo yakıtla rekor mesafe kat etti!

Ralli şampiyonu rekor kırmasına rağmen daha da ileri gitmek ve tek depoyla 3.000 kilometreye ulaşmak istiyor.

Škoda ve Miko, yakıt ikmali yapmadan 2.831 kilometre yol kat etti. Araç, Sportline versiyonundan ödünç alınan düşük yuvarlanma dirençli lastikler ve alçaltma yayları dışında fabrika çıkışlı bir Superb'di. Aerodinamik özellikleri iyileştirmek için araç yüksekliği 15 milimetre alçaltılmış, ancak araçta başka bir değişiklik yapılmamıştı.

Marczyk, elbette, 66 litrelik deposunu ağzına kadar doldurdu. Güzergah onu Polonya'nın Lodz kentinden başlayarak Almanya ve Paris üzerinden ve ardından Hollanda, Belçika ve Almanya'ya geri götürerek mesafeyi ortalama 80 km/s hızla kat etti. Superb, 100 kilometrede ortalama sadece 2,61 litre tüketti; bu, resmi 4,8 litrelik tüketimden çok daha iyi. Fransa'dan geçerken, arkadan esen rüzgar 200 kilometrelik bölümde 100 kilometrede etkileyici bir 2,2 litreye ulaşılmasına yardımcı oldu. Aracın küçük 16 inç jantları, Eco modu ve nispeten düşük 1.590 kilogramlık araç ağırlığı da yardımcı oldu. Önden çekişli (2.0 TDI, 150 hp) ve yedi ileri çift kavramalı otomatik şanzımanlı Superb, sürücüsü rekor kıran yolculuğuna çıkmadan önce kilometre sayacında yaklaşık 20.000 kilometreye ulaşmıştı. Rotayı optimize etmek için yardım aracı birkaç kilometre öndeydi ve trafiği tahmin etmesine, frenlemeyi azaltmasına ve sorunsuz bir şekilde hızlanmasına yardımcı olan güncellemeler sağlıyordu.

Sürüşün kendisi nispeten keyifliydi. Miko, güç aktarma organlarının en verimli olduğu 80 km/s civarındaki düşük hızları korudu. Daha yumuşak vites geçişleri ve daha az hassas gaz tepkisi için Eco modunu kullandı. Ayrıca diğer araçlarla güvenli bir mesafeyi korudu.

- Superba'nın aerodinamiği o kadar iyi ki, önünüzdeki kamyon bu kadar uzakta bile olsa, karşıdan esen rüzgardan korunmanıza yardımcı olabiliyor. Rüzgar arkanızdayken, başka bir aracın arkasına geçmenize gerek kalmıyor, diyor Miko Marczyk.

Ralli şampiyonu, rekor kırmasına rağmen daha da ileri giderek tek depoyla 3.000 kilometreye ulaşmak istiyor. Marczyk, bunun mümkün olduğuna inanıyor ve sürüşünün uzun tırmanışlar ve Almanya'da sıcaklığın 1°C'ye düştüğü soğuk bir gece sürüşü içerdiğini belirtiyor. Ayrıca, premium dizel kullanmanın bu kilometre taşına ulaşma şansını artırabileceğine inanıyor.