Belçika Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıkladı

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını açıkladı.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Belçika'nın Eylül ayı içerisinde yapılacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıkladı.

Prevot açıklamasının devamında İsrail hükümetine ağır yaptırımların da uygulanabileceğini söyledi.

Prevot yaptığı açıklamada, "Belçika Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanıyacak" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

