ABD Filistin pasaportu için vizeleri askıya aldı

Yeni politika, ABD yetkililerinin yakın zamanda Gazze'den gelen Filistinliler için ziyaretçi vizelerine getirdiği diğer kısıtlamaların da ötesine geçiyor. Geçen hafta, Dışişleri Bakanlığı, Filistinli yetkililere önümüzdeki ay New York'ta yapılacak yıllık BM Genel Kurulu'na katılmak için vize vermeyeceğini açıkladı.

ABD merkezli The New York Times’ın haberine göre Dışişleri Bakanlığı merkezinin tüm ABD büyükelçiliklerine ve konsolosluklarına 18 Ağustos'ta gönderdiği bir telgrafta detaylandırılan daha kapsamlı önlemler, İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria'da ve birçok Filistinlinin çeşitli türlerdeki göçmen olmayan vizelerle ABD'ye girişini de engelleyecek.

Vize kısıtlamalarının nedeni net değil, ancak bu önlemler, bir dizi ABD müttefikinin önümüzdeki haftalarda Filistin devletini tanıma planlarını açıklamalarının ardından geldi. Bazı ABD'li yetkililer, İsrail'in kınadığı bu tanıma girişimine şiddetle karşı çıkıyor.

'ULUSAL GÜVENLİĞE UYGUN' İDDİASI

Yeni kısıtlamalar, yalnızca Filistin pasaportuna sahip olan herkesi kapsıyor, başka pasaport kullanan çifte vatandaşlığa sahip Filistinliler veya halihazırda vize almış olanlar için geçerli değil.

Dışişleri Bakanlığı, diplomatlara yeni kısıtlamaları uygulamaları talimatını verdiğini doğruladı. Ayrıca yapılan açıklamada, Amerikan yönetiminin Filistinliler için “ilan edilen vize kısıtlamalarıyla ilgili olarak ABD yasalarına ve ulusal güvenliğimize uygun somut adımlar” attığını öne sürdü.

TALİMAT VERİLDİĞİ DOĞRULANDI

Yetkililer, son günlerde ABD konsolosluk görevlilerine, en azından geçici olarak, başvurularında Filistin pasaportu kullanan kişilere ziyaretçi vizesi vermeyi reddetmek için 1952 tarihli Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın 221-G maddesi uyarınca mekanizmayı uygulamaları talimatı verildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'nın telgrafında, “Derhal yürürlüğe girecek şekilde, konsolosluk görevlilerine, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın (INA) 221(g) maddesi uyarınca, bu pasaportu kullanarak göçmen olmayan vize başvurusunda bulunan, diğer tüm şartları sağlayan Filistin Yönetimi pasaportu sahiplerinin başvurularını reddetmeleri talimatı verildi” denildi.

FİLİSTİN YETKİLİLERİ BM GENEL KURULU'NDAN ENGELLENMEK İSTENİYOR

Cuma günü ise Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Filistinli yetkililere vize vermeyeceğini ve böylece onların Genel Kurul'a katılmalarını engellemeyi amaçladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Rubio'nun bunu Filistin Yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nü “taahhütlerine uymadıkları ve barış umutlarını baltaladıkları için sorumlu tutmak” amacıyla yaptığını iddia etti.

Fransa, Kanada, Avustralya ve birçok Batı ülkesi geçtiğimiz günlerde, önümüzdeki ay yapılacak toplantıda Filistin devletini tanıma planlarını açıkladı ve İngiltere de belirli koşulların yerine getirilmesi halinde bunu yapacağını söyledi. Bunlar, G7 müttefik ülkeleri arasında bunu yapan ilk ülkeler olacak; 147 ülke halihazırda Filistin’i tanıyor.

ABD'den Filistin BM heyetine vize engeli

ABD'den yeni vize kısıtlaması kararı