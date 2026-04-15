Batı Şeria toplama kampına döndü!

Gazze’de ilan edilen ateşkese rağmen İsrail ordusunun saldırılarının sürdüğü, işgal altındaki Batı Şeria’da da baskı ve şiddetin giderek artıyor. İsrail güçlerinin bölgede sık sık baskınlar düzenlediği, bu operasyonların bazı kesimler tarafından 2. Dünya Savaşı dönemindeki uygulamalara benzetildiği belirtiliyor.

Eski bakanı gözlerini bağlayıp gözaltına aldılar

14 Nisan’da Tulkarem’in doğusundaki Bala kasabasına yapılan geniş çaplı operasyonda, elleri ve gözleri bağlanan çok sayıda genç Filistinlinin askerler eşliğinde sokaklarda yürütüldüğü aktarıldı.

70 YAŞINDA İŞÇİYE GÖZALTI

Ayrıca Kalkilya kenti yakınlarında bulunan bir kontrol noktasında, işe gitmeye çalışan yaklaşık 70 Filistinli işçinin gözaltına alındığı bildirildi. Filistin İşçi Sendikaları Birliği ise bu durumu “büyük bir vahşet” olarak değerlendirdi.