Eski bakanı gözlerini bağlayıp gözaltına aldılar

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları sürerken, işgal altındaki Batı Şeria’da yeni bir baskın daha gerçekleştirildi. İsrail askerleri, eski Filistin Vakıflar Bakanı Hatim el-Bekri’yi gözaltına aldı.

El-Halil kentinin merkezinde yer alan El-Havuz bölgesindeki evine düzenlenen baskında Bekri’nin ellerinin ve gözlerinin bağlandığı belirtildi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, askerler operasyon sırasında bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, evde arama yapıldığı ve çevrede kısa süreli gerginlik yaşandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığı bilgilere göre, baskın esnasında aralarında gazeteci Cevad et-Temimi’nin de bulunduğu bazı Filistinliler geçici olarak alıkonuldu. Bu kişilerin bir süre sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

NEREYE GÖTÜRÜLDÜĞÜ BİLDİRİLMEDİ

İslami Hayır Derneği Başkanı olarak da görev yapan Bekri’nin gözaltına alınmasının ardından nereye götürüldüğüne ya da sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durum, ailesi ve Filistinli yetkililer arasında endişeye yol açtı.

Son dönemde Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde benzer baskın ve gözaltıların arttığına dikkat çekilirken, yerel kaynaklar bu operasyonların bölgede gerilimi daha da tırmandırdığını ifade ediliyor. (AA)