İran'dan abluka gölgesinde dengeleri değiştirecek anlaşma! Süper güç ortağı belli oldu

İngiliz basını, Çin’in İran’a gelişmiş bir casus uyduyu gizli bir anlaşmayla devrettiğini öne sürdü. İddiaya göre bu hamle, Ortadoğu’daki askeri dengeleri uzaydan değiştiriyor.

İddialara göre Çin, ABD ve İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim sürerken, Tahran yönetimine yüksek çözünürlüklü bir gözlem uydusu sağladı. Financial Times gazetesinin haberine göre “TEE-01B” olarak adlandırılan sistemin, özellikle bölgedeki Amerikan askeri varlıklarını izlemek amacıyla kullanıldığı öne sürülüyor.

Haberde yer alan bilgilere göre söz konusu uydu, Çin’de üretildikten sonra fırlatıldı ve yörüngeye yerleşmesinin ardından İran’a devredildi. Bu süreç, Çinli şirketler tarafından “yörüngede teslimat” olarak adlandırılan ve nadiren kullanılan bir yöntemle gerçekleştirildi. Uydunun kontrolü ise doğrudan İran Devrim Muhafızları Ordusu bünyesindeki Hava-Uzay Kuvvetleri’ne bırakıldı.

KÖRFEZ BÖLGESİ DETAYLI İZLENİYOR

Sızdırıldığı belirtilen askeri belgeler, İranlı komutanların uyduyu aktif biçimde kullandığını ve özellikle ABD üsleri ile askeri hareketliliği gerçek zamanlı olarak takip edebildiğini gösteriyor. Yarım metreye kadar inen görüntü çözünürlüğü sayesinde, uçaklar, araçlar ve kritik altyapıdaki değişimlerin ayrıntılı şekilde analiz edilebildiği ifade edildi.

Uydu verilerinin, Ortadoğu’daki bazı askeri saldırıların öncesi ve sonrasında yoğun biçimde kullanıldığı da iddialar arasında. Özellikle Körfez bölgesindeki ABD üsleri, Bahreyn’de konuşlu ABD Beşinci Filosu ve Irak’taki stratejik noktaların sistematik biçimde izlendiği belirtildi.

MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Anlaşmanın mali boyutuna ilişkin bilgiler de dikkat çekti. İran’ın uydu ve ilgili sistemler için yaklaşık 36 milyon doların üzerinde ödeme yapmayı kabul ettiği, bu paketin fırlatma hizmetleri ve yazılım altyapısını da içerdiği kaydedildi. Böylece İran’ın yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte veri toplayabilecek bir ağ erişimi kazandığı ileri sürülüyor.

ASKERİ DENGELERİ SARSABİLİR

Uzmanlar, bu tür bir teknoloji transferinin askeri dengeleri ciddi şekilde etkileyebileceğine dikkat çekti. Eski istihbarat yetkililerine göre İran, uzaydan elde ettiği verileri sahadaki insan istihbaratıyla birleştirerek operasyonel kabiliyetini önemli ölçüde artırmış durumda.

Çin tarafı ise ticari uzay faaliyetlerinin sivil amaçlı olduğunu savunurken, Batılı yetkililer bu tür sistemlerin dolaylı biçimde askeri kullanım için devreye alınabileceği görüşünde birleşti. Bu iddialar, uzay teknolojilerinin jeopolitik rekabette giderek daha kritik bir rol oynadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

