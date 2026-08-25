Başbakan takipçisinden gelen "estetik" önerisine ateş püskürdü! "Burnum hakkında..."

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, dış görünüş odaklı eleştirilere ve istenmeyen güzellik tavsiyelerine dikkat çekti. Frederiksen, Ukrayna ziyaretinden döndüğü sırada sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan bir erkek estetik cerrahın mesajını kamuoyuyla paylaştı.

"VÜCUDUMDAN MEMNUNUM"

İsmi açıklanmayan doktorun, Frederiksen’e “Burnunuzdaki o küçük lekeyi düzeltebilirim” şeklinde mesaj gönderdiği belirtildi. Başbakan ise bu teklife, görünüşüyle ilgili herhangi bir müdahaleye ihtiyaç duymadığını vurgulayarak karşılık verdi. Frederiksen, “Yok artık. Vücudumdan memnunum; bir erkek estetik cerrahın bu konuda fikir beyan etmesine gerçekten ihtiyacım yok!” ifadelerini kullandı.

İLK MESAJ DEĞİL

48 yaşındaki Frederiksen, paylaşımında söz konusu mesajın kendisine ilk kez gelmediğini de anlattı. Başbakan "Yıllar boyunca dış görünüşüm hakkında kaç tane mesaj aldığımın sayısını unuttum. Özellikle dişlerimin çirkin, saçlarımın seyrek olduğu söylendi. Burnumda çirkin bir 'siğil' olduğu ve biraz botoks yaptırmam gerektiği yönünde iyi niyetli tavsiyeler aldım." açıklamasını yaptı.

"KADINLAR ELEŞTİRİLERE DAHA ÇOK MARUZ KALIYOR"

Kendisinin başkalarının dış görünüşü hakkında izinsiz yorum yapmadığını belirten Frederiksen, yaşının ve görünüşünün doğal haliyle barışık olduğunu ifade etti. Kadınların özellikle kamuoyu önünde olduklarında bu tür yüzeysel değerlendirmelere daha fazla maruz kaldığını belirten Frederiksen, “50 yaşına yaklaşan bir kadının olması gerektiği gibi, vücudumla gayet barışığım” değerlendirmesinde bulundu.

"DAHA ANLAMLI ŞEYLER YAZIN"

Frederiksen, kendisiyle sosyal medya üzerinden iletişim kuran kişilere de çağrıda bulunarak enerjinin dış görünüş yerine daha anlamlı konulara harcanmasını istedi. Danimarka Başbakanı, “Bana yazacaksanız, vaktinizi daha anlamlı şeyler hakkında konuşmak için kullanmanızı umuyorum. Burnum hakkında değil” dedi.

Söz konusu yorumların zaman zaman kendisini öfkelendirdiğini dile getiren Frederiksen, paylaşımının sonunda dış görünüşleri üzerinden sürekli değerlendirmeye maruz kalan kadınlara destek mesajı gönderdi. Başbakan, herkesin beraberinde taşıdığı “kusursuz kusurları” kabullenmesi gerektiğini vurguladı.