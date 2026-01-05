Danimarka Başbakanından Grönland resti: NATO'yu bitirir

Yayınlanma:
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamalarına sert tepki göstererek, NATO müttefikine yönelik olası bir askeri saldırının İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan güvenlik düzenini tamamen bitireceğini söyledi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland’a ihtiyacımız var” sözlerinin ardından Danimarka devlet televizyonu TV2’ye değerlendirmelerde bulundu.

Grönland’ın, Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan özerk bölgelerden biri olduğunu hatırlatan Frederiksen, Danimarka’nın bu konudaki tutumunun başından beri değişmediğini vurgulayarak, “Herkesin, en azından müttefiklerimizin ulusal sınırlarımıza saygı duymasını bekliyoruz” dedi.

“ASKERİ SALDIRI NATO’YU DA BİTİRİR”

ABD Başkanı Trump’ın Grönland’la ilgili açıklamalarının ciddiye alınması gerektiğini ifade eden Frederiksen, Danimarka ve Grönland’a yönelik tehditlerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

"ABD Başkanı Trump'ın defalarca Grönland'ı istediğini dile getirmesi ciddiye alınmalı. Yalnız şunu da açıkça belirtmek isterim ki eğer ABD bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa, her şey durur. Buna NATO ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonlanmasından bu yana sağlanan güvenlik de dahil."

Demokrasiye ve uluslararası hukuka olan inancını vurgulayan Frederiksen, sınırların zor yoluyla değiştirilemeyeceğini belirterek, Grönland’a yönelik baskının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Frederiksen "Gergin değilim. Saf da değilim. Şu an haritadaki tüm hareketleri yakından takip ediyorum." dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

