Banksy'nin Londra'daki eseri duvardan silindi

Duvar resmi, pazartesi günü Kraliyet Adalet Sarayı kompleksindeki Queen's Building'in dış duvarında ortaya çıktı.

Resimde, kanlı bir pankart tutan bir protestocu yerde yatarken, peruk ve cüppe giymiş bir yargıç, elinde tokmakla onun üzerinde duruyordu.

Eserin silinmeden önce ve sonraki hali

MAHKEME SERVİSİ DOĞRULADI

Eser, keşfedildiğinden beri çeşitli noktalarda örtüldü ve güvenlik görevlileri tarafından korundu. HM Courts & Tribunals Service, binanın tarihi eser olarak listelendiği ve bu nedenle yasal olarak korunduğu için eserin kaldırılacağını doğruladı.

Banksy, Instagram'da bir paylaşımla eserin kendisinin eseri olduğunu doğruladı ve grafiti örtülmeden önceki halini gösterdi.

FİLİSTİN PROTESTOLARINA MÜDAHALEYE ATIF YORUMU

Bazıları bunu, protestolarda pankartlar taşıyarak Filistin Eylemi'ni destekledikleri için yüzlerce kişinin tutuklanmasına bir tepki olarak yorumladı.

Filistin Eylemi, aktivistlerin İngiliz hava kuvvetlerine ait uçaklara zarar vermesinin ardından temmuz ayında hükümet tarafından terörist ilan edilerek olarak yasaklandı.

Duvar resmi, suç niteliğinde bir hasar olarak bildirildi ve Metropolitan Polisi, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

KALDIRILMADAN ÖNCE GİZLENDİ

Mahkeme, binanın tarihi eser statüsü nedeniyle binanın karakterini korumakla yasal olarak yükümlü olduğunu doğruladı.

Eser, kaldırılmadan önce metal bir bariyerle gizlendi.

Geçen yaz, sanatçı başkentte hayvan temalı bir kampanya başlattı ve dokuz eserden oluşan bu kampanya, Londra Hayvanat Bahçesi'nin girişindeki kepenkleri kaldıran bir goril ile sona erdi.

Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı

Diğer dikkat çekici eserler arasında Londra'nın City bölgesinde bir polis kulübesinde yüzen piranalar ve bir uydu anteni üzerinde uluyan bir kurt vardı. Bu eser, ortaya çıktıktan bir saat geçmeden Londra'nın güneyindeki Peckham'da bir dükkanın çatısından kaldırıldı.