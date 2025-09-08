Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı

Kimliği bilinmeyen sokak sanatçısı Banksy'nin yeni bir duvar resmi, Londra'nın merkezindeki Kraliyet Adalet Sarayı binasının yan tarafında ortaya çıktı.

Resimde, geleneksel peruk ve siyah cüppe giymiş bir yargıç, yere yatan bir protestocuyu tokmağıyla dövüyor ve protestocunun pankartına kan sıçrıyor.

Banksy'nin Instagram hesabından “Kraliyet Adalet Sarayı. Londra” notuyla paylaştığı eser

FİLİSTİN EYLEMİNDE 900 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Duvar resmi belirli bir neden veya olaya atıfta bulunmasa da ortaya çıkışı, Filistinlilere yönelik soykırım yürüten İsrail'e karşı eylem yasağına karşı Londra'da düzenlenen bir protestoda yaklaşık 900 kişinin tutuklanmasından iki gün sonra gerçekleşti.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, eserin büyük plastik levhalar ve iki metal bariyerle örtüldüğünü gösteriyor.

Eser, binanın dışında güvenlik görevlileri tarafından korunuyor ve bir güvenlik kamerasının altında bulunuyor.

"KRALİYET, ADALET SARAYI. LONDRA"

Bristol merkezli sokak sanatçısı, Instagram'daki hesabında duvar sanatının bir fotoğrafını paylaştı. Bu, kimliği bilinmeyen sanatçının bir eserin kendisi tarafından yapıldığını göstermek için kullandığı bir yöntem. Banksy’nin paylaşımının altında “Kraliyet Adalet Sarayı. Londra” yazıyor.

Eser, Kraliyet Adalet Sarayı kompleksinin bir parçası olan Queen's Building'in dış duvarında yer alıyor.

Banksy'nin şablonlu grafiti çalışmaları genellikle hükümet politikalarını, savaşı ve kapitalizmi eleştiriyor.

