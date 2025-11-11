Bangladeş'te 11 farklı noktada patlama

Bangladeş'te 11 farklı noktada patlama
Yayınlanma:
Bangladeş'in başkenti Dakka'nın 11 farklı noktasında patlama sesleri duyuldu.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da 11 farklı noktada patlama sesi duyulduğu belirtildi. Bangladeş basını, başkent Dakka'da 11 farklı noktaya el yapımı bomba atıldığını ve 3 otobüsün ateşe verildiğini duyurdu.

İlk patlamanın, Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus tarafından kurulan Grameen Bank genel merkezi önünde meydana geldiği açıklandı.

MOTOSİKLETLE GELDİLER BOMBA ATTILAR

Patlamaya ilişkin bilgi veren polis ekipleri, motosikletli 2 kişinin binaya el yapımı bir bomba attıktan sonra olay yerinden kaçtığını açıkladı. Yetkililer, olaylarda can kaybı yaşanmadığını belirtti. Öte yandan saldırılara karışan şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldığını ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Dünya
