Bakandan Şanlıurfa'ya Japon prenses müjdesi

Yüzlerce yıllık Türk-Japon dostluğunda önemli bir ziyaretin geride kaldığını belirten Ersoy, Altes Prensesi Akiko Mikasa'nın, Bakanlığın daveti üzerine geldiği “Türkiye'de hem gönüllere dokunduğunu hem de dostluklarının gelişimine önemli bir imza attığını” söyledi.

“Japonya ile turizm ve kültür alanındaki işbirliğimiz her geçen gün güçleniyor. Prenses Akiko'nun ziyareti, Şanlıurfa turizminin dünya sahnesinde daha da öne çıkmasına katkı sağlayacak.”

Japon Prenses Mikasa Şanlıurfa'ya tarifeli uçakla gitti

‘ORTAKLIĞIMIZIN DERİNLİĞİ ORTAYA KOYULDU’

Ersoy, İstanbul, Ankara ve Kırşehir temaslarının ardından Şanlıurfa'ya uğrayan Altes Prensesi'nin, halkın sıcak misafirperverliğiyle ağırlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Göbeklitepe'de ortaya çıkartılan 11 bin yıllık insan heykelini bizzat inceleyen Prenses Akiko ile Ayanlar Kazısı için ilk kazmayı birlikte vurduk. Harbetsuvan ve Karahantepe'yi de ziyaret eden Japon Prenses ve heyeti, Neolitik Çağ araştırmalarındaki ortaklığımızın derinliğini bir kez daha ortaya koydu.

‘JAPONYA İLE İŞBİRLİĞİMİZ GÜÇLENİYOR’