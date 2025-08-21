'Babacan yargıç' hayatını kaybetti

'Babacan yargıç' hayatını kaybetti
Yayınlanma:
'ABD'nin babacan yargıcı' olarak tanınan Frank Caprio, hayatını kaybetti.

ABD’nin Rhode Island eyaletinde uzun yıllar görev yapan ve "Caught in Providence" isimli televizyon programı ile dünya çapında ünlenen eski Belediye Mahkemesi Başyargıcı Frank Caprio, 88 yaşında yaşamını yitirdi.

87'nci yaş gününde kendisine pankreas kanseri teşhisi konulduğunu açıklayan Caprio, bir süredir bu hastalıkla mücadele ediyordu.

AİLESİ AÇIKLAMA YAPTI

Caprio'nun ailesi tarafından yapılan açıklamada, "O sadece saygın bir yargıç olarak değil, aynı zamanda sadık bir eş, baba, dede, büyük dede ve arkadaş olarak da hatırlanacak. Onun mirası, ilham verdiği sayısız iyilik eyleminde yaşamaya devam ediyor. Onun onuruna, her birimiz dünyaya biraz daha şefkat getirmeye çalışalım - tıpkı onun her gün yaptığı gibi" denildi.

TAKİPÇİLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Türkiye'de de "babacan yargıç" olarak tanınan Caprio, sosyal medyada paylaştığı bir videoda sevenlerinden dua istemişti. Caprio, mesajında, "Ne yazık ki bir aksilik yaşadım, şimdi tekrar hastanedeyim ve bir kez daha dualarınızda beni hatırlamanızı rica etmek için size geliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

