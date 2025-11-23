Avrupa'da dron alarmı sürüyor! Bir havalimanında daha uçuşlar askıya alındı

Avrupa'da dron alarmı sürüyor! Bir havalimanında daha uçuşlar askıya alındı
Yayınlanma:
Hollanda'nın Eindhoven Havalimanı'nda çok sayıda dron tespit edilmesinin ardından uçuşlar bir süreliğine askıya alındı.

Avrupa'nın pek çok ülkesinde paniğe neden olan dronlar bu kez Hollanda'nın Eindhoven kentinde görüldü.

Hollanda Savunma Baknaı Ruben Brekelmans, Eidhoven Havaliman'ında görülen çok sayıda dron nedeniyle uçuşların askıya alındığını açıkladı.

Son dakika | Ukrayna'da Türk gemisine dronla saldırıSon dakika | Ukrayna'da Türk gemisine dronla saldırı

HOLLANDA'DA DRON NEDENİYLE UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Brekelmans sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu nedenle sivil ve askeri hava trafiği durduruldu. Savunma Bakanlığı'na ait dron karşıtı birimler müdahale etmek için hazır bekliyor. Polis de olay yerinde. Ayrıntılı inceleme sürüyor ve gerektiğinde müdahale edilecektir" ifadelerini kullandı.

İlk paylaşımından yaklaşık iki saat sonra yeni bir paylaşımda bulunan Brekelmans, Eindhoven Havalimanı'ndaki hava trafiğinin bir süre sonra açıldığını belirterek, "Savunma Bakanlığı gerekli önlemleri aldı. Dronlar ile hava trafiğinin aksatılması kabul edilemez. Bu nedenle buna karşı gerekli adımları atıyoruz" açıklamasını yaptı.

DRON ALARMI SÜRÜYOR

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise cuma akşamı da Eindhoven Havalimanı'na 30 kilometre mesafede olan Volkel Hava Üssü üzerinde birden fazla dron görülmesi üzerine harekete geçildiği bildirildi.

Açıklamada, dronların, üs çevresinde görev yapan gözetleme personeli tarafından tespit edildiği kaydedildi.

Hava Kuvvetleri personelinin, dronları etkisiz hale getirmek için yerden silah kullanarak müdahalede bulunduğu ifade edilen açıklamada, dronların bölgeden uzaklaştığı ve bir daha görülmediği aktarıldı.

Savunma Bakanlığı olayla ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Kaynak:AA

