Avrupa'da dron alarmı sürüyor! Bir havalimanında daha uçuşlar askıya alındı

Avrupa'nın pek çok ülkesinde paniğe neden olan dronlar bu kez Hollanda'nın Eindhoven kentinde görüldü.

Hollanda Savunma Baknaı Ruben Brekelmans, Eidhoven Havaliman'ında görülen çok sayıda dron nedeniyle uçuşların askıya alındığını açıkladı.

HOLLANDA'DA DRON NEDENİYLE UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Brekelmans sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu nedenle sivil ve askeri hava trafiği durduruldu. Savunma Bakanlığı'na ait dron karşıtı birimler müdahale etmek için hazır bekliyor. Polis de olay yerinde. Ayrıntılı inceleme sürüyor ve gerektiğinde müdahale edilecektir" ifadelerini kullandı.

Er zijn meerdere drones gesignaleerd bij luchthaven Eindhoven.



Het civiele en militaire vliegverkeer is daarom opgeschort. Counter-drone middelen van Defensie staan paraat om in te grijpen. Ook politie en KMar zijn ter plaatse.



Nader onderzoek loopt en waar nodig treden we op. — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) November 22, 2025

İlk paylaşımından yaklaşık iki saat sonra yeni bir paylaşımda bulunan Brekelmans, Eindhoven Havalimanı'ndaki hava trafiğinin bir süre sonra açıldığını belirterek, "Savunma Bakanlığı gerekli önlemleri aldı. Dronlar ile hava trafiğinin aksatılması kabul edilemez. Bu nedenle buna karşı gerekli adımları atıyoruz" açıklamasını yaptı.

Het vliegverkeer op luchthaven Eindhoven is zojuist hervat.



Defensie heeft maatregelen getroffen, maar kan vanwege veiligheidsredenen nu nog niet meer informatie delen over de wijze waarop.



Verstoring van vliegverkeer met drones is onaanvaardbaar. Dus treden we hiertegen op. — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) November 22, 2025

DRON ALARMI SÜRÜYOR

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise cuma akşamı da Eindhoven Havalimanı'na 30 kilometre mesafede olan Volkel Hava Üssü üzerinde birden fazla dron görülmesi üzerine harekete geçildiği bildirildi.

Açıklamada, dronların, üs çevresinde görev yapan gözetleme personeli tarafından tespit edildiği kaydedildi.

Hava Kuvvetleri personelinin, dronları etkisiz hale getirmek için yerden silah kullanarak müdahalede bulunduğu ifade edilen açıklamada, dronların bölgeden uzaklaştığı ve bir daha görülmediği aktarıldı.

Savunma Bakanlığı olayla ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi.