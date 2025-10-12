Av iyi geçti balıkçılar halka bedava dağıttı

Av iyi geçti balıkçılar halka bedava dağıttı
Tokyo'nun Meguro semtinde düzenlenen festivalde insanlar ızgara Pasifik saury balığının tadını çıkardı. Kesennuma Şehri, balıkçıların bu yıl iyi avlar yaptığını ve balıkların yağlı ve normalden yaklaşık 30 gram daha büyük olduğunu söyledi.

Tokyo'nun Meguro semtinde düzenlenen etkinlikte birçok kişi, Japonya'nın sonbahar lezzeti olan ızgara Pasifik saury balığını tatmak için bir araya geldi.

Pazar günü, Japonya'nın kuzeydoğusundaki Kesennuma şehrinden gelen taze Pasifik saury balıkları ızgara yapılarak semt sakinlerine bir parkta servis edildi.

ÖNCEDEN ÇEKİLİŞLE SEÇİLDİLER

Bu kişiler, 20.000'den fazla başvuru arasından önceden çekilişle seçildi.

Meguro'nun kardeş şehri Kesennuma Şehri, balıkçıların bu yıl iyi avlar yaptığını ve balıkların yağlı ve normalden yaklaşık 30 gram daha büyük olduğunu söyledi.

'FIRSAT İÇİN MİNNETTARIZ'

Üçüncü sınıfta okuyan bir kız çocuğu, taze ızgara saury'nin çok lezzetli olduğunu söyledi.

Bebek oğullarını getiren bir anne, çocuklarının bu balığı ilk kez yediklerini söyledi. Son zamanlarda nadiren saury satın aldığını belirten anne, bu fırsat için minnettar olduğunu ekledi.

BALIK ÖYKÜ SAYESİNDE BİLİNİYOR

Meguro okyanus kıyısında yer almıyor, ancak burada ızgara yapılan Pasifik saury balığı, klasik Japon “rakugo” öyküsü “Meguro no Sanma” sayesinde çok iyi biliniyor.

