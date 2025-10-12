23 numaralı tayfun 9 metrelik dalgalarla geliyor!

23 numaralı tayfun 9 metrelik dalgalarla geliyor!
Japonya’da Shikoku adasının güneyindeki denizde Izu Adaları’na ulaşması beklenen “23 numaralı tayfun” hakkında uyarı yapıldı. 9 metrelik dalgalar oluşturabileceği kaydedildi.

23 numaralı tayfun, Japonya'nın Shikoku adasının güneyindeki deniz üzerinde doğuya doğru ilerliyor ve pazartesi günü Izu Adaları'na yaklaşarak bölgeye şiddetli rüzgarlar ve şiddetli yağmurlar getirmesi bekleniyor.

SANİYEDE 30 METRELİK RÜZGAR BEKLENTİSİ

Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, fırtınanın merkez basıncı 980 hektopaskal ve maksimum rüzgar hızı saniyede 30 metre olarak belirtiliyor.

9 METRELİK DALGA TAHMİNİ

Japonya Meteoroloji Ajansı, adalarda rüzgarın saniyede 50 metreye kadar çıkabileceğini ve dalgaların 9 metreye ulaşabileceğini tahmin ediyor.

YILDIRIM VE KASIRGAYA KARŞI UYARI

Sakinlere şiddetli rüzgar, heyelan, sel, nehirlerin taşması ve yüksek dalgalara karşı son derece dikkatli olmaları ve yıldırım ve kasırga benzeri rüzgarlara karşı tetikte olmaları tavsiye ediliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

