23 numaralı tayfun 9 metrelik dalgalarla geliyor!

23 numaralı tayfun, Japonya'nın Shikoku adasının güneyindeki deniz üzerinde doğuya doğru ilerliyor ve pazartesi günü Izu Adaları'na yaklaşarak bölgeye şiddetli rüzgarlar ve şiddetli yağmurlar getirmesi bekleniyor.

SANİYEDE 30 METRELİK RÜZGAR BEKLENTİSİ

Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, fırtınanın merkez basıncı 980 hektopaskal ve maksimum rüzgar hızı saniyede 30 metre olarak belirtiliyor.

Matmo Tayfunu geliyor! Yüz binler tahliye edildi

9 METRELİK DALGA TAHMİNİ

Japonya Meteoroloji Ajansı, adalarda rüzgarın saniyede 50 metreye kadar çıkabileceğini ve dalgaların 9 metreye ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Vietnam’ı vuran Kajiki Tayfunu’nda 4 kişi hayatını kaybetti

YILDIRIM VE KASIRGAYA KARŞI UYARI

Sakinlere şiddetli rüzgar, heyelan, sel, nehirlerin taşması ve yüksek dalgalara karşı son derece dikkatli olmaları ve yıldırım ve kasırga benzeri rüzgarlara karşı tetikte olmaları tavsiye ediliyor.