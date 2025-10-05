Matmo Tayfunu geliyor! Yüz binler tahliye edildi

Matmo Tayfunu geliyor! Yüz binler tahliye edildi
Yayınlanma:
Çin devlet medyasının haberine göre, pazar günü Matmo Tayfunu’nun güney kıyılarını vurmasıyla yüz binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

Devlet televizyonu CCTV'ye göre, şiddetli fırtına Guangdong eyaletinde karaya ulaştı.

Ulusal Meteoroloji Merkezi, saatte 150 kilometreden fazla rüzgar hızı kaydetti.

347 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Resmi Xinhua haber ajansına göre, fırtına yaklaşırken yetkililer Hainan Adası'ndaki evlerinden 197.000 kişiyi ve Guangdong eyaletinden 150.000 kişiyi tahliye etti.

Vietnam'ı vuran Kajiki Tayfunu'nda 4 kişi hayatını kaybetti

Haikou, Wenchang, Zhanjiang ve Maoming gibi kıyı şehirlerinde toplu taşıma, şantiyeler ve işyerleri de kapatıldı.

in-matmo-tayfunu-foto-3.jpg
Matmo tayfununun Çin'i vurmasıyla yüz binlerce kişi tahliye edildi - Xinhua

Guangxi bölgesinin güneyindeki Beihai şehri de Pazar günü iş, ders ve ulaşımın askıya alınacağını duyurdu.

CİDDİ SEL RİSKİ UYARISI

CCTV'ye göre, fırtına pazar sabahı Maoming limanında deniz seviyesinin yükselmesine neden olmuş ve “ciddi” bir sel riski yaratmıştı.

in-matmo-tayfunu-foto-1.jpg
Çin'in güney kıyılarında yüz binlerce kişi tahliye edildi - Xinhua

Meteoroloji merkezi, tayfunun karaya ulaştıktan sonra şiddetinin giderek azalmasının beklendiğini açıkladı.

PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR ETKİLİ OLACAK

Ancak Hainan ve Guangdong ile Guangxi'nin bazı bölgelerinde pazartesi gününe kadar şiddetli yağmur ve rüzgar bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

