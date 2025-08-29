Atina-Ankara arasında "ucuz siyaset" polemiği

Gerapetritis, Hakan Fidan’ın “Bu Türkiye karşıtı duyguları durdurmalılar. Bu korku onlara fayda sağlamıyor. Onları paniğe sürüklüyor” sözlerine yanıt olarak “Yunanistan'ın fobik sendromları yok ve kendini Türkiye'ye göre tanımlamıyor. Biz kimseden talimat almıyoruz” dedi.

Gerapetritis Yunanistan'ın iddialı olduğunu öne sürdüğü dış politikasının saygı görmesi gerektiğini de savundu, “Yunanistan'ın güçlü ve aktif dış politikasının neden olabileceği gerginliği anlıyoruz. Herkes bu gerçeği kabul etmeli ve utanç duygusunu düşmanlığa dönüştürmemeli” diyen Gerapetritis, iyi komşuluk ilişkilerinin “ölçüsüz ve zamansız açıklamalarla teşvik edilemeyeceğini” belirtti.

‘ANKARA’DAN TALİMATLARI KABUL ETMEYECEĞİZ’

Hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis de bu mesajı yineleyerek Yunanistan’daki bir televizyona Yunanistan'ın kararlarında uluslararası hukuka göre hareket eden egemen bir devlet olduğunu söyledi:

“Herkesle diyalog kurmaya çalışıyoruz, ancak talimatları asla kabul etmeyecek ve egemenlik meselelerini asla tartıya koymayacağız” dedi.

Bu açıklamalar, Fidan'ın Perşembe günü yaptığı, Yunan siyasetçilerin iç siyasi çıkarlar için anti-Türk söylemlerini sürdürmeleri halinde “jeostratejik maliyetleri” olan bir krizin tetiklenmesi riskiyle karşı karşıya oldukları yönündeki uyarısının ardından geldi.

NE OLMUŞTU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, perşembe günü katıldığı, Yunanistanlı politikacıların Ankara'yı hedef alan “ucuz siyaseti” olarak nitelendirdiği tutumlarını sürdürmeleri halinde, Yunanistan ile gerilimin Atina için “jeostratejik maliyetleri” olan bir krize dönüşebileceği uyarısında bulundu. Anadolu Ajansı TGRT canlı yayınından yaptığı haber kapsamında Yunanistan’a karşı bu ifadelere yer vermedi.

TGRT Haber’deki canlı yayında konuşan Hakan Fidan, Yunan yetkilileri, özellikle de Savunma Bakanı (ve eski Dışişleri Bakanı) Nikos Dendias'ı, iç siyasi çıkarlar için Türkiye karşıtı duyguları körüklemekle suçladı.

Atina'nın yaklaşımını “Pavlov'un köpeği”ne benzeten Fidan, Yunan siyasetinde Türkiye'ye yapılan atıfların refleksif bir araç olarak kullanıldığını öne sürdü.

‘TÜRKİYE KORKUSU ONLARA FAYDA SAĞLAMIYOR’

Fidan, “Bu Türkiye karşıtı duyguları durdurmalılar. Bu korku onlara fayda sağlamıyor. Onları paniğe sürüklüyor” dedi:

“Bir sorun olduğunda, Dendias her zaman bir açıklama yapar ve halka sürekli bir Türk tehdidi olduğunu gösterir... Bu ucuz bir siyaset, ancak kendi devletleri için jeostratejik maliyetler yaratabilecek krizlerin kapısını açmamalıdır.”

‘YANIT VERMEKTEN ÇEKİNMİYORUZ’

Fidan, Ankara'nın gerektiğinde Yunanistan ile siyasi olarak yüzleşmeye hazır olduğunu, ancak Atina'yı anlaşmazlıkları daha açık bir şekilde tartışmak için “olgunluk ve özgüvene” ulaşmaya çağırdığını söyledi. “Onlara yanıt vermekten çekinmiyoruz” dedi.