Artık cebinizdeki telefon pasaportunuz olacak

Uluslararası hava trafiğinde devrim niteliğinde bir değişim kapıda. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), dünya genelinde gerçekleştirdiği dijital kimlik denemelerinin başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Artık fiziksel pasaport veya biniş kartı taşıma zorunluluğu tarihe karışıyor; biyometrik sistemler "dokun ve geç" dönemini başlatıyor.

AKILLI TELEFONLAR YENİ PASAPORT OLACAK

Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde havayolları, hükümetler ve teknoloji devleriyle yürütülen pilot çalışmalar, temassız seyahatin fütüristik bir hayal değil, teknik bir gerçeklik olduğunu kanıtladı. Yeni sisteme göre yolcular, akıllı telefonlarında güvenli şekilde saklanan dijital pasaportlarını kullanacak. Havalimanındaki geçiş noktalarında ise yüz tanıma gibi gelişmiş biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması saniyeler içinde tamamlanacak.

KUYRUKLARA VE TEKRARLANAN KONTROLLERE SON

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, dijital kimlik sistemlerinin daha güçlü güvenlik ve yüksek verimlilik sağladığını vurguladı. Busıness Tech'in haberine göre, bu teknoloji sayesinde yolcular, gerekli bilgileri seyahat öncesinde kendi rızalarıyla paylaşabilecek. Böylece kontroller, henüz havalimanına varılmadan tamamlanacak; terminallerdeki bitmek bilmeyen kuyruklar ve tekrar eden belge incelemeleri son bulacak.

APPLE VE GOOGLE CÜZDANLARI DEVREDE

Sistemin test aşamasında, ABD vatandaşları için Apple Wallet, İngiliz vatandaşları için ise Google ID Pass gibi küresel dijital cüzdanların yanı sıra Hindistan’ın ulusal sistemi Digi Yatra gibi farklı uygulamalar sorunsuz şekilde entegre edildi. ICAO standartlarına dayanan bu "Dijital Seyahat Kimlik Belgeleri" (DTC) için hükümetlerin yasal çerçeveleri hızla oluşturması bekleniyor.

FİZİKSEL PASAPORTLAR TAMAMEN YOK MU OLUYOR?

Havalimanlarında manuel kontrollerin yerini tamamen biyometrik doğrulamaya bırakması hedeflense de, seyahatin herkes için erişilebilir kalması öncelik listesinde. Bu nedenle, dijital dönüşümün yanı sıra kağıt tabanlı geleneksel pasaport seçenekleri de bir süre daha kullanılabilir durumda kalmaya devam edecek. Ancak sektör temsilcileri, yolcuların varış noktalarında çok daha kolay ve sorunsuz bir karşılama süreci yaşayacağının altını çiziyor.