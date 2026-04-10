Yeşil pasaportta kritik adım: İki meslek grubunu daha kapsayacak

Meclis’e sunulan yeni kanun teklifiyle, özel hastaneler ile diğer özel sağlık kuruluşlarında en az 15 yıl görev yapan hekim ve diş hekimlerine “yeşil pasaport” verilmesi gündeme taşındı. Düzenlemeden yararlanmak için ayrıca kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olma şartı aranması öngörülüyor.

Teklifin gerekçesinde, özel sektörde çalışan sağlık çalışanlarının da kamuda görev yapanlar kadar topluma katkı sunduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Tıp biliminin dinamik yapısı, hekimlerimizin dünyadaki teknolojik gelişmeleri ve yeni tedavi yöntemlerim yerinde takip etmelerini, uluslararası kongre ve sempozyumlara katılarak ülkemizi temsil etmelerini zorunlu kılmaktadır. Hususi damgalı pasaport, bu bilimsel köprülerin kurulması noktasında karşılaşılan bürokratik engellerin ve vize süreçlerinin aşılması için lüks değil, mesleki bir ihtiyaçtır. Özellikle sağlıkta şiddetin tırmandığı ve yetişmiş insan kaynağımızın yurt dışına yöneldiği bu kritik dönemde, devletin tecrübeli hekimlerine sahip çıktığının hissettirmesi, mesleki motivasyonu ve aidiyet duygusunu güçlendirecektir. Bu kanun teklifi ile 15 yılım insan sağlığına adamış, belirli disiplin şartlarını taşıyan tüm hekim ve diş hekimlerimizin uğradığı hak kaybının giderilmesi, seyahat özgürlüklerinin önündeki engellerin kaldırılması ve 'sağlıkta ayrımcılık olmaz' ilkesinin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır."

"SAĞLIK HİZMETİ BİR BÜTÜNDÜR"

Teklifi sunan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan şunları söyledi: "Sağlık hizmeti bir bütündür ve bu hizmeti onuruyla yürüten her bir nefer, devletin sunduğu imkânlardan adil bir şekilde yararlanmayı hak etmektedir." Teklif Komisyon'a sevk edildi.

KİMLERE YEŞİL PASAPORT VERİLİYOR?

1. Devlet memurları ve kamu görevlileri Kamu kurumlarında 1., 2. veya 3. derece kadrolarda çalışan devlet memurları ve benzeri kamu görevlileri. Bu derecelerde görev yaparken emekli olanlar da haklarını korur. 2. Meclis ve hükümet üyeleri



Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri (milletvekilleri).

Eski bakanlar.