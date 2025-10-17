Archie ve Lilibet unvanlarını kaybedebilir mi? Kraliyet ailesinden kopuşun gölgesi sürüyor

Prens Harry ve Meghan Markle’ın İngiltere’den ayrılıp ABD’ye yerleşmesinin üzerinden yıllar geçti. Ancak çiftin “kraliyet görevlerinden çekilme” kararı, yalnızca aile içi ilişkileri değil, çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet’in gelecekteki statüsünü de tartışmalı hale getirdi.

Kraliyet yorumcularına göre, Prens William’ın tahta çıkmasıyla birlikte Archie ve Lilibet artık hükümdarın torunu sayılmayacağı için “Prens” ve “Prenses” unvanlarını kaybedebilir. Konuya ilişkin Daily Mail’in Palace Confidential bülteninde konuşan kraliyet editörü Rebecca English, bu ihtimalin Buckingham Sarayı çevrelerinde sessizce değerlendirildiğini aktardı.

Archie ve Lilibet, şu anda “Prens” ve “Prenses” unvanlarını, büyükbabaları Kral III. Charles’ın tahta çıkmasıyla otomatik olarak almıştı. Ancak ailenin Kaliforniya’da “bağımsız” bir yaşam sürmesi, monarşinin gelecekte bu unvanları koruma konusundaki isteğini tartışmalı hale getiriyor.

Kraliyet tarihçisi Robert Hardman, “Unvanlar teknik olarak kralın takdirindedir. Eğer William tahta geçtiğinde monarşi sadeleşmeye devam ederse, Archie ve Lilibet’in resmi statülerinin gözden geçirilmesi olasılık dışı değil.” değerlendirmesinde bulundu.

Prens Harry, 2020 yılında eşi Meghan ile birlikte kraliyet görevlerinden çekilmiş, kararını “kişisel özgürlük ve aile mahremiyeti” gerekçesiyle savunmuştu. Çiftin bu adımı, “Megxit” olarak adlandırılmış ve İngiliz monarşisinin modern tarihindeki en büyük kırılmalardan biri olarak yorumlanmıştı.

Bugün, Harry ile babası Kral Charles arasında kısmen yumuşayan ilişkiler konuşulsa da, Kaliforniya’daki Sussex ailesi ile Londra’daki saray arasında hâlâ derin bir mesafe olduğu gözlemleniyor.