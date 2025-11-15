Almanya 'sığınmacılar' üzerinden Suriye ile temasa geçiyor: 'Geri dönüş zorunlu'

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, iç savaşlardan kaçarak Almanya’ya sığınanlar için savaşın sona ermesiyle birlikte geri dönüş için çalışmalar yürüttüklerini duyurdu. Geri dönüşün zorunlu olduğunu belirten Merz, siyasi veya dini nedenlerle baskıya uğrayan kişilerin Almanya’da sınır dışı edilmeyeceğini de belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) Yerel Siyaset Birliğin etkinliğinde konuştu.

Merz, iç savaşlardan kaçarak Almanya’ya sığınanlar için savaşın sona ermesiyle birlikte geri dönüşün zorunlu olacağını belirtti. Merz ayrıca “Siyasi, dini nedenlerle takip edilenleri sınır dışı etmeyeceğiz” dedi.

SURİYE İLE TEMASA GEÇİLECEK

Başbakan Merz, Suriye Devlet Başkanı ile de bu konuda temas kurulacağını açıkladı. Amaçlarının, savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine Almanya’daki Suriyelilerin katkı sağlaması için uygun koşullar oluşturmak olduğunu belirten Merz, “Orada yeniden yapılanma için bu insanlara ihtiyaç var. Geri dönmeleri için teşvik edici yollar bulmalıyız” diye konuştu.

Friedrich Merz Şara'yı Almanya'ya davet ettiFriedrich Merz Şara'yı Almanya'ya davet etti

KALICI OTURUM PERSPEKTİFİ SUNULACAK

Merz, ülkeye entegre olmuş ve kendi geçimini sağlayan göçmenler için kalıcı oturum perspektifi sunulacağını da dile getirerek, “Birçoğu burada eğitim aldı, doktor oldu, farklı mesleklerde çalışıyor. Entegre olan, ailesiyle birlikte geçimini sağlayabilenlere Almanya’da kalma imkânı vermek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ise ülkeye iyi entegre olmuş, uyum sağlayan Suriyelilerin yakın zamanda sınır dışı edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi, entegrasyonun başarısının Suriyelilerin kendi çabalarına bağlı olduğunu belirtti.

"ÜLKESİNE GİDEBİLEN BİRİ İÇİN TEHLİKE OLMADIĞI AÇIK"

Dobrindt ayrıca, ülkesine geçici ziyarette bulunan Suriyelilerin Almanya’daki koruma statülerini kaybedebileceğini hatırlatarak, “Kendi ülkesine gidebilen biri için tehlike olmadığı açıktır. Dolayısıyla koruma hakkı da sona erer” ifadelerini kullandı.

