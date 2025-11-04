Friedrich Merz Şara'yı Almanya'ya davet etti

Schleswig Holstein eyaletine yaptığı ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki iç savaşın sona erdiğini, bu ülkenin artık yeniden inşası için tüm kaynaklarına, özellikle de Suriye halkına ihtiyaç duyduğunu belirten Merz, Şara'yı ülkedeki Suriyelilerin geri dönme konularını görüşmek üzere Almanya'ya davet ettiğini söyledi.

"SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜNÜ TEŞVİK EDECEĞİZ"

Merz, "Almanya'dan kendi istekleriyle dönecek çok sayıda kişi kesinlikle olacaktır. Suriyelilerin de çok büyük bir kısmının geri dönmek istediğini biliyoruz. Bunu teşvik edeceğiz ve ülkenin hızla yeniden inşasına yardımcı olacağız" dedi.

Suç işleyen Suriyelilerin veya yasal statüsü bulunmayanların sınır dışı edilmesiyle ilgili soruya Merz, "Elbette suçluları Suriye'ye sınır dışı etmeye devam edeceğiz. Plan bu. Şimdi bunu çok somut bir şekilde uygulayacağız. İçişleri Bakanı da bu konu üzerinde çalışıyor. Bunun uzun vadede başarılı olmasını sağlamak için ülkenin istikrarına katkıda bulunmak istiyoruz. Suriye Devlet Başkanı Ahmed El-Şara'yı bu sorunu birlikte nasıl çözebileceğimizi görüşmek üzere Almanya'ya davet ettim" yanıtını verdi.