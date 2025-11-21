Almanya Dışişleri Bakanı: Biz Ukrayna'nın avukatıyız

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı 28 maddelik planına ilişkin sorulan soruya yanıt veren Wadephull, "Bu planı Ukrayna ve Rusya arasında acilen görüşülmesi gereken konuların bir listesi olarak gördüğü" dedi.

Bunu nihai bir plan olarak değerlendirmediğini aktaran Wadephul, ABD’nin her iki tarafı masaya getirmeye yönelik çabalarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul

"UKRAYNA'NIN AVUKATIYIZ"

Ukrayna’nın bu maddeler üzerinde güçlü bir müzakere pozisyonundan konuşmasını sağlamak istediklerini vurgulayan Wadephul, şöyle devam etti:

"Hangi uzlaşmaları yapacağına karar verecek olan Ukrayna’dır. Rusya’nın aynı şekilde kendi kararlarını vereceği gibi. Biz burada hakem değiliz ancak biz Ukrayna’nın avukatıyız. Çünkü Ukrayna kendi özgürlüğünü ve Avrupa’nın özgürlüğünü savunuyor."

Wadephul, Almanya’nın tutumunun bu konuda Avrupa’nın tutumu olduğunu ve Ukrayna’yı desteklediklerini kaydetti.