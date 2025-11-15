Almanya Başbakanı Merz kestirip attı

Yayınlanma:
Almanya Başbakanı Merz, aşırı sağcı AfD ile işbirliği yapmayacaklarını söyledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rust şehrinde düzenlenen Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) gençlik kongresinde ülkede oyları yükselen aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile gelecekte hiçbir şekilde işbirliği yapmayacaklarını söyledi.

Merz, "Birlik partileri (CDU/CSU), AfD ile hiçbir işbirliği yapmayacak. Biz o partiden çok uzağız. Onlarla kesinlikle hiçbir ortak noktamız yok" dedi ve koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'yi (SPD) AfD'nin siyasi yükselişini durdurmak için çabalarını artırmaya çağırdı.

MERZ: SPD AfD'YE KAPTIRMA SÜRECİNDE

Merz, "Bu partiyi geri püskürtme yetkisi yalnızca bize yönelik bir yetki değil. Aynı zamanda, belki de her zamankinden daha fazla, Almanya Sosyal Demokrat Partisi'ne yönelik bir yetki" ifadelerini kullandı.

23 Şubat 2025 tarihinde ülkede yapılan federal seçime atıfta bulunan Merz, SPD'nin şu anda seçmenlerinin önemli bir kısmını AfD'ye kaptırma sürecinde olduğunu öne sürdü.

AfD, Federal Parlamentodaki (Bundestag) en büyük muhalefet partisi konumunda bulunuyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

