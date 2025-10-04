Alman Bakan hedef gösterdi Türk rapçinın konseri iptal edildi: 'Anti semitizm' suçlaması!

Türk kökenli Alman rap sanatçısı Chefket, Almanya’da Kültür Bakanı Wolfram Weimer tarafından hedef gösterildi. 7 Ekim’de Dünya Kültürler Evi’nde Jan Böhmermann’ın sunumuyla düzenlenecek serginin açılışında sahne alması planlanan Chefket, aşırı sağcı medya organlarının “antisemitik” iddialarıyla gündeme geldi.

"ANTİSEMİTİK TUTUM" SERGİLEMEKLE SUÇLADI

Hürriyet'te yer alan habere göre Weimer, konserin yapılacağı kuruma gönderdiği mektupta Chefket’i, sosyal medyada giydiği bir tişört üzerinden “antisemitik tutum” sergilemekle suçladı. Tişörtte İsrail sınırlarının yer almadığı, sadece Filistin’in gösterildiği öne sürüldü. Kültür evi ve Böhmermann, baskıların ardından Chefket’in konser listesinden çıkarıldığını açıkladı.

SANATÇILARDAN DAYANIŞMA

Kararın ardından aynı etkinlikte yer alması planlanan birçok rap sanatçısı, Chefket’e destek açıklaması yaparak sahneye çıkmaktan vazgeçti. Sanatçıların, Filistin’i destekleyenlere yönelik uygulanan bu tavrın “cadı avı” olarak nitelendirildiği ifade edildi.