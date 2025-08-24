Alıkonulan 13 Filistinli aylar sonra serbest

Yıllardır Filistin haklına yönelik soykırım yapan İsrail, en sonunda Gazze'de kıtlığa neden oldu. Sivil ayırmadan saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, dünya kamuoyunun baskısına rağmen saldırılarına son vermemeye devam ediyor.

Yaşlı ve çocuk ayrımı da gözetmeyen İsrail ordusu, sivilleri esir almaya devam ediyor. Aylar önce Gazze Şeridi'nde alıkonulan 13 Fisiztinli aylar sonra serbest kaldı.

Serbest bırakılan esirler, Uluslararası Kızılhaç Komitesine ait araçlarla Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilerek burada sağlık kontrolünden geçirildi.