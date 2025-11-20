Ahmet Davutoğlu KİBP liderini ziyaret etti

Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu (MEPS2025) için Irak Federe Kürdistan Bölgesi'nin Duhok kentinde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, temaslarını sürdürüyor.

KİBP LİDERİNİ ZİYARET ETTİ

Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet, bugün de Kürdistan İslami Birlik Partisi lideri Selahaddin Bahaddin'i ziyaret etti.

Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz, Kürdistan İslami Birlik Partisi Lideri Sayın Selahaddin Bahaddin ve heyetini ziyaret ederek görüşmelerde bulundu" ifadeleri kullanıldı.