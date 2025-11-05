Ahmed Şara, bu kez de COP30 Liderler Zirvesi’ne katılacak

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında düzenlenecek Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere yarın Brezilya’ya gidecek.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, Şara 6-7 Kasım tarihlerinde yapılacak resmi ziyarette, dünyanın dört bir yanından onlarca lider ve devlet başkanının katılacağı zirve çalışmalarına iştirak edecek. Bu ziyaret, Suriye’nin COP zirvelerine Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk katılımı olma özelliğini taşıyor.

Liderler Zirvesi’nin ardından COP30, 10-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Konferansa, çok sayıda ülke temsilcisinin yanı sıra özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından binlerce kişi katılacak.

Bu yıl COP30, Paris Anlaşması’nın 10. yılı olması nedeniyle, iklim taahhütlerinin sahada somut sonuçlara dönüştürülmesi, adil ve sürdürülebilir dönüşümün hızlandırılması ve özellikle ormanların, biyolojik çeşitliliğin ve tropikal ekosistemlerin korunması konularına odaklanacak. Zirvede ayrıca iklim finansmanı, teknoloji paylaşımı ve gelişmekte olan ülkelerle dayanışmanın güçlendirilmesi başlıkları da ele alınacak.