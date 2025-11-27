Adolf Hitler'den eski Alman sömürgesinde bir zafer daha

Afrika'nın güneyinde yer alan Namibya'da yapılan yerel seçimlerde Adolf Hitler Uunona kazandı. Sol görüşlü Swapo partisinin üyesi olan Uunona, 2031'e kadar görevde kalacak.

NAMİBYA'DA ADOLF HITLER'DEN BİR ZAFER DAHA

Eski bir Alman sömürgesi olan Namibya'da, 59 yaşındaki siyasetçi Adolf Hitler Uunona, Omupundja seçim bölgesinde yapılan bölgesel seçimleri bir kez daha kazandı.

Adolf Hitler Uunona

Adıyla sık sık gündeme gelen Uunona, 5 yıl önce yapılan seçimlerde yüzde 85 oranında oy alarak koltuğa oturmuştu.

"BABAM MUHTEMELEN NEYİ TEMSİL ETTİĞİNİ BİLMİYORDU"

İsmiyle ilgili tartışmalara Alman Bild Gazetesi'nde yanıt veren Uunona, "Babam muhtemelen Adolf Hitler’in neyi temsil ettiğini bilmiyordu. Çocukken ismim bana normal geliyordu" dedi.

Alman Adolf Hitler ile hiçbir bağlantısının olmadığını vurgulayan Namibyalı siyasetçi, büyüdükçe Adolf Hitler’in dünyayı ele geçirme arzusunu öğrendiğini söylemişti.