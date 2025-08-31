ABD'ye 'kıyılarımızdan uzak durun' uyarısı yaptılar

ABD'ye 'kıyılarımızdan uzak durun' uyarısı yaptılar
Yayınlanma:
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez, ABD’ye, ülkesinin kıyılarından ve topraklarından uzak durma uyarısında bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez, ABD’ye ülkesinin kıyılarından ve topraklarından uzak durma çağrısı yaptı.

"DÜŞMANCA EYLEMLER"

Carabobo eyaletinde konuşan Rodriguez, ABD’nin Karayip Denizi’ne savaş gemileri göndererek düşmanca tavırlar sergilediğini söyledi.

"EN BÜYÜK KÂBUSLARI OLURUZ"

Rodriguez, "ABD, Venezuela’ya saldırmaya kalkışırsa, en büyük kâbusları olacaktır." ifadelerini kullandı.

"ENERJİ KAYNAKLARINA GÖZ DİKTİLER"

ABD’nin Venezuela’nın enerji kaynaklarını ele geçirmeyi amaçladığını savunan Rodriguez, Washington yönetimini "emperyalist ve yayılmacı" olarak niteledi.

"NARKO TERÖR" İDDİASINA TEPKİ

Washington’un Venezuela’yı "narko terörist devlet" olarak nitelendirmesini reddeden Rodriguez, bunun "büyük bir yalan ve iftira" olduğunu söyledi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Dünya
İsrail bir yeri daha işgal etti!
İsrail bir yeri daha işgal etti!
Erdoğan altı bakan ve MİT Başkanı ile Çin'de
Erdoğan altı bakan ve MİT Başkanı ile Çin'de