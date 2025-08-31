ABD'ye 'kıyılarımızdan uzak durun' uyarısı yaptılar

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez, ABD’ye ülkesinin kıyılarından ve topraklarından uzak durma çağrısı yaptı.

"DÜŞMANCA EYLEMLER"

Carabobo eyaletinde konuşan Rodriguez, ABD’nin Karayip Denizi’ne savaş gemileri göndererek düşmanca tavırlar sergilediğini söyledi.

"EN BÜYÜK KÂBUSLARI OLURUZ"

Rodriguez, "ABD, Venezuela’ya saldırmaya kalkışırsa, en büyük kâbusları olacaktır." ifadelerini kullandı.

"ENERJİ KAYNAKLARINA GÖZ DİKTİLER"

ABD’nin Venezuela’nın enerji kaynaklarını ele geçirmeyi amaçladığını savunan Rodriguez, Washington yönetimini "emperyalist ve yayılmacı" olarak niteledi.

"NARKO TERÖR" İDDİASINA TEPKİ

Washington’un Venezuela’yı "narko terörist devlet" olarak nitelendirmesini reddeden Rodriguez, bunun "büyük bir yalan ve iftira" olduğunu söyledi.